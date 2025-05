Gli Usa alzano il "travel advisory" per i viaggi in Italia: "Rischio terrorismo"

È allerta sui viaggi in Italia. L'amministrazione di Donald Trump ha alzato di un livello il cosiddetto "travel advisory" invitando i turisti americani a "esercitare maggiore prudenza" a causa del "rischio di violenza terroristica" in Italia. Emesso il 23 maggio, e rilanciato oggi da alcuni media Usa, l'avvertimento alza dal livello di base uno a due il punteggio riservato al territorio italiano. La maggior parte dei Paesi Ue é a livello uno in una scala da uno a quattro, mentre hanno il livello due Spagna, Germania e Francia. Il "travel advisory" avverte che terroristi potrebbero attaccare "senza o con poco avvertimento" e invita alla prudenza in luoghi di interesse turistico.

"C'è rischio di violenza terroristica, inclusi attacchi terroristici e altre attività in Italia", si legge nell'avviso aggiornato, che cita anche hotel, club, ristoranti, trasporti, centri commerciali, parchi ed eventi culturali come alcuni dei luoghi in cui tali attacchi si potrebbero verificare. Ecco i consigli: siate vigili nei luoghi turistici. Consultate i media locali per le ultime notizie. Preparatevi a modificare i vostri piani. Iscrivetevi allo Smart Traveler Enrollment Program (STEP) per ricevere messaggi e avvisi dall'Ambasciata degli Stati Uniti. Sarà più facile localizzarvi in ​​caso di emergenza. Consultate il Country Security Report per l'Italia. Preparate un piano di emergenza per le situazioni di emergenza. Consultate la Traveler's Checklist. Visitate la pagina del CDC per le informazioni sanitarie più recenti relative al vostro viaggio e al rientro negli Stati Uniti.