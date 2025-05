Brigitte e la manata, l'esperta smentisce Macron: "Scioccante", cosa c'è dietro

La manata in faccia di Brigitte al consorte nonché presidente della Francia Emmanuel Macron? "Scioccante". A dirlo non sono Marine Le Pen o Jordan Bardella, i leader di Rassemblement National e avversari diretti del capo dell'Eliseo, con evidente interesse nel metterlo in difficoltà e screditarlo. Ma una opinionista indipendentee per di più esperta del ramo, Judi James. Intervistata dal tabloid britannico Mail Online, l'esperta di linguaggio del corpo smentisce su tutta la linea la versione fornita dall'ufficio della Presidenza: "Non definirei il gesto a cui abbiamo assistito dall'interno dell'aereo un 'gioco' come è stato sostenuto. Non ci sono risate, sorrisi o rituali di presa in giro. Macron fa un cenno di saluto, prima di tornare verso la moglie, ma sembra anche toccarle il viso, in un gesto di controllo".

"Da alcuni questo sarà trasformato inevitabilmente in uno 'scherzo', ma io lo definirei davvero scioccante e direi lo stesso se si trattasse di qualsiasi altra coppia che cammina per strada, indipendentemente da chi l'abbia fatto a chi". Il body language dei due coniugi, sorpresi dall'apertura improvvisa del portellone dell'aereo che li aveva appena portati ad Hanoi per la loro visita ufficiale in Vietnam, insomma, non mente.

