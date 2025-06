Iran, Khamenei minaccia Israele: "Non ne uscirà indenne"

Israele "non uscirà indenne" dagli attacchi contro l'Iran di queste ore. Lo ha dichiarato la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, in un messaggio televisivo alla nazione, alcuni passaggi del quale sono stati anticipati dalle agenzie stampa iraniane. "Le forze armate agiranno la forza e renderanno infelice il regime sionista", ha detto Khamenei. Che poi ha promesso che "il regime sionista non uscirà indenne da questo crimine. La nazione iraniana può essere certa che questa questione non sarà trascurata". Inoltre, ha assicurato che Teheran "risponderà senza mezze misure" agli attacchi israeliani.

"Le forze armate dell'Iran devasteranno il malvagio regime sionista - ha proseguito Khamenei nel suo messaggio -. La Nazione iraniana può stare certa che non ci sarà negligenza nella nostra risposta".