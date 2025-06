Politici uccisi a Minneapolis, Trump: "Attacco mirato"

"Orribile attacco" in Minnesota, dove sono stati uccisi la deputata statale Melissa Hortman e il marito, "la violenza non sarà tollerata": così in un dichiarazione il presidente americano Donald Trump dopo quanto successo a Minneapolis, dove in un distinto attacco è stato ferito anche un senatore dello stato. "Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta in Minnesota, che sembra essere un attacco mirato contro i legislatori statali - ha detto il capo della Casa Bianca -. Il nostro procuratore generale, Pam Bondi, e l'Fbi stanno indagando sulla situazione e perseguiranno chiunque sia coinvolto con la massima severità consentita dalla legge. Una violenza così orribile non sarà tollerata negli Stati Uniti. Dio benedica il meraviglioso popolo del Minnesota, un posto davvero magnifico!".

Dello stesso tenore il commento della ministra della giustizia americana Pam Bondi, che ha dichiarato: "Questa orribile violenza non sarà tollerata". Poi ha assicurato che i colpevoli saranno perseguiti "con la massima estensione della legge". La polizia, intanto, ha fatto sapere di aver trovato, nell'auto dell'uomo che ha aperto il fuoco contro i due politici, un "manifesto" in cui la deputata Melissa Hortman e il senatore John Hoffman venivano identificati come i bersagli designati. Lo riportano i media americani. Il governatore del Minnesota Tim Walz, invece, ha parlato di un "atto tragico di violenza politica. E' un assassinio motivato dalla politica".

Ancora in fuga il killer, mentre ai cittadini è stato raccomandato di evitare, per precauzione, la partecipazione a raduni politici fino a quando il sospetto non sarà catturato.