Iran, la mappa: quegli strani movimenti degli aerei cinesi

Non sono passati inosservati i misteriosi aerei cargo cinesi avvistati in volo verso l'Iran. Stando all'analisi condotta tramite un flight tracker, almeno tre aerei da trasporto cinesi Boeing 747 sono volati verso l’Iran nei tre giorni successivi all’attacco di Israele contro le infrastrutture nucleari e militari iraniane. Non ci sono certezze sui dettagli dei carichi trasportati e la reale missione di questi voli, che dunque rimangono avvolti nel mistero. Il quotidiano britannico The Telegraph ha riportato martedì che gli aerei hanno seguito una rotta inconsueta: dalla Cina settentrionale, attraverso Kazakistan, Uzbekistan e Turkmenistan, prima di scomparire dai radar mentre si avvicinavano allo spazio aereo iraniano.

La curiosità? Tutti avevano piani di volo ufficiali che indicavano come destinazione il Lussemburgo, ma nessuno si è avvicinato all’Europa. Gli aerei risultavano appartenere alla compagnia Cargolux, con sede proprio in Lussemburgo e partecipazione cinese. La compagnia ha però smentito che i suoi velivoli siano entrati nello spazio aereo iraniano, parlando di "errori nei dati di tracciamento pubblici". Nonostante questo, il tipo di velivolo utilizzato — il Boeing 747 cargo — è spesso impiegato per trasporti militari o materiali sensibili, alimentando le speculazioni.