Donald Trump e l'Iran: cosa vuole davvero (e cosa rischia)

Se è vero che esistono momenti decisivi che segnano il destino di una presidenza, queste ore per Donald Trump possono rappresentare una circostanza del genere. I critici pregiudiziali di Trump non hanno dubbi: ancora una volta – dicono – l’inquilino della Casa Bianca si muove in modo disordinato e casuale, come un centravanti un po’ disperato che cerchi un gol a caso. Non è riuscito nella trattativa tra Russia e Ucraina? Era stato esitante ed enigmatico rispetto ad altre iniziative di Benjamin Netanyahu? Ma stavolta – ecco la tesi degli antitrumpisti – vedendo una vittoria a portata di mano, ci si butta sopra in fretta e furia. E dunque si prepara ad aggiungere il proprio peso all’azione di Israele, vedremo in che forma: forse limitandosi a contribuire alla distruzione dell’impianto nucleare di Fordow, forse in altro modo addirittura più impegnativo. Tutto questo, sempre secondo gli avversari del trumpismo, con un presidente incurante delle conseguenze, poco attento al “post”, scarsamente riflessivo sul rischio che l’incendio bellico possa propagarsi o finire fuori controllo. Al punto da trascurare perfino lo spaesamento della parte più isolazionista e meno interventista del mondo Maga: quelli che si erano abituati all’idea di un Trump desideroso di uscire dalle “guerre infinite” altrui, e non disposto a infilarsi in altre avventure belliche.

È possibile che in questi argomenti – depurati dal pregiudizio e dall’ostilità ossessiva – ci sia anche qualche pezzo di verità? Certo che sì, sarebbe sciocco escluderlo. Ma esiste anche un modo diverso – meno irridente, meno scontato – di ragionare sulle valutazioni che Trump sta compiendo in queste ore. Come sappiamo, la capacità americana di “deterrenza”, di mandare messaggi forti ai “cattivi” del mondo, era andata in fumo con la precipitosa fuga bideniana dall’Afghanistan. Quell’orribile agosto del 2021 recapitò un potente messaggio non solo ai Talebani, ma pure – teatro per teatro, quadrante per quadrante – a Pechino, a Teheran, a Mosca. Ciascuno vide che il “guardiano del mondo” era debole. Ecco, stavolta – invece – partecipare a un’impresa vincente cogliendo l’occasione creata da Israele realizzerebbe l’operazione uguale e contraria: ripristinerebbe la deterrenza Usa, rimetterebbe Washington al centro del ring geopolitico mondiale, darebbe il senso di una presidenza più pragmatica (nei comportamenti) che ideologica (nelle parole), pronta a far tesoro di circostanze favorevoli, ridisegnando il volto del Medio Oriente.