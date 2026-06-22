Trump, il giallo-terremoto: "Figlia eccezionale", chi è questa bionda

Negli Stati Uniti la Festa del Papà si festeggia la terza domenica di giugno, che quest'anno è caduta il 21 giugno. Ebbene, come accade in Italia in occasione di questa ricorrenza, milioni di persone condividono sui social un pensiero per il proprio padre e, allo stesso tempo, molti papà decidono di postare una foto dei propri figli per celebrare il legame che hanno con loro. In questo contesto, dunque, se Donald Trump avesse condiviso su Truth una foto di Ivanka o di Tiffany non ci sarebbe stato nulla di strano.

Il presidente americano, però, ha pubblicato la foto di un'altra donna, accompagnata dalla scritta: "Grande figlia. Un mio onore". Il soggetto nella foto, scattata alla fine degli anni Novanta, è Margo Catsimatidis, ritratta a Camp David durante l’amministrazione Clinton, e non si riesce a capire perché Trump l'abbia postata. Il marito, John Catsimatidis, è un miliardario di New York, amministratore delegato della catena di supermercati Gristedes e del Red Apple Group, ed è anche un commentatore radio. I due sono amici e finanziatori delle campagne elettorali del presidente.