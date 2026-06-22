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Trump, il giallo-terremoto: "Figlia eccezionale", chi è questa bionda

lunedì 22 giugno 2026
Trump, il giallo-terremoto: "Figlia eccezionale", chi è questa bionda

1' di lettura

Negli Stati Uniti la Festa del Papà si festeggia la terza domenica di giugno, che quest'anno è caduta il 21 giugno. Ebbene, come accade in Italia in occasione di questa ricorrenza, milioni di persone condividono sui social un pensiero per il proprio padre e, allo stesso tempo, molti papà decidono di postare una foto dei propri figli per celebrare il legame che hanno con loro. In questo contesto, dunque, se Donald Trump avesse condiviso su Truth una foto di Ivanka o di Tiffany non ci sarebbe stato nulla di strano. 

Il presidente americano, però, ha pubblicato la foto di un'altra donna, accompagnata dalla scritta: "Grande figlia. Un mio onore". Il soggetto nella foto, scattata alla fine degli anni Novanta, è Margo Catsimatidis, ritratta a Camp David durante l’amministrazione Clinton, e non si riesce a capire perché Trump l'abbia postata. Il marito, John Catsimatidis, è un miliardario di New York, amministratore delegato della catena di supermercati Gristedes e del Red Apple Group, ed è anche un commentatore radio. I due sono amici e finanziatori delle campagne elettorali del presidente. 

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Qualcuno suppone che Trump si stesse riferendo alla figlia di Margo, Andrea, che è alla guida del partito repubblicano di Manhattan da quasi dieci anni. Ma non ci sono certezze. C'è poi da dire che Andrea era tra gli invitati all’evento di arti marziali miste alla Casa Bianca per l’ottantesimo compleanno del presidente, ma anche questo dettaglio non fornisce sufficienti spiegazioni. Il mistero, dunque, rimane.

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