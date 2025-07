Donald Trump, la foto delle sue caviglie sconvolge il mondo: mistero sulla sua salute

Le ultime foto del presidente americano Donald Trump hanno destato una certa preoccupazione. A catturare l'attenzione le caviglie gonfie e i lividi sulle mani. I primi scatti allarmanti risalgono a domenica 13 luglio alla Coppa del mondo per club Fifa. Il capo della Casa Bianca, accompagnato dalla first lady Melania Trump, ha assistito alla finale tra Psg e Chelsea al Metlife Stadium in New Jersey. E dalle immagini frontali sono subito saltate all'occhio le dimensioni delle caviglie del tycoon. La preoccupazione, poi, è aumentata martedì 15 luglio, quando qualcuno, durante una conferenza stampa, ha notato che la mano del 79enne era ricoperta di fondotinta per coprire una possibile contusione .

"Il presidente è un uomo del popolo. Il suo impegno è incrollabile e lo dimostra ogni singolo giorno - ha spiegato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt -. Ha lividi sulla mano perché lavora costantemente e stringe mani tutto il giorno, tutti i giorni". Parole rassicuranti che però non sono servite a placare l'agitazione sui social. Un utente, per esempio, è addirittura arrivato a una diagnosi: "L’insufficienza cardiaca causa l’accumulo di liquidi nella parte inferiore delle gambe. Il suo cuore è troppo debole per pompare il sangue attraverso i reni in modo efficiente, quindi non riescono a rimuovere i liquidi in eccesso dal corpo".