Trump, "dove e come uccidere Barron": l'Iran vuole la testa del figlio

"Dove e come uccidere Barron Trump?": questo l'inquietante titolo dell'ultimo filmato diffuso dai media statali iraniani. Nel mirino il figlio 20enne del presidente americano Donald Trump. Nel video, della durata di circa 3 minuti, si mostrano e si "monitorano" tutti gli spostamenti del giovane: si vedono immagini della sede della New York University frequentata dal ragazzo e si sostiene di aver individuato alcuni suoi account online e quelli di alcuni compagni di università.

"Questo è solo l'inizio. Barron Trump, aspettaci!", recita il video nelle battute finali. Secondo il portale Al Bawaba, il filmato è stato rilanciato dai media legati ai Guardiani della Rivoluzione iraniani. Inoltre, stando a quanto riportato dal New York Post, diverse fonti vicine al regime avrebbero riferito di una presunta taglia da 10 milioni di dollari sulla testa del figlio del presidente. In ogni caso, non è la prima volta che la famiglia di Trump finisce nel mirino di Teheran.