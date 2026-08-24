Trump, "dove e come uccidere Barron": l'Iran vuole la testa del figlio

"Dove e come uccidere Barron Trump?": questo l'inquietante titolo dell'ultimo filmato diffuso dai media statali iraniani. Nel mirino il figlio 20enne del presidente americano Donald Trump. Nel video, della durata di circa 3 minuti, si mostrano e si "monitorano" tutti gli spostamenti del giovane: si vedono immagini della sede della New York University frequentata dal ragazzo e si sostiene di aver individuato alcuni suoi account online e quelli di alcuni compagni di università.
"Questo è solo l'inizio. Barron Trump, aspettaci!", recita il video nelle battute finali. Secondo il portale Al Bawaba, il filmato è stato rilanciato dai media legati ai Guardiani della Rivoluzione iraniani. Inoltre, stando a quanto riportato dal New York Post, diverse fonti vicine al regime avrebbero riferito di una presunta taglia da 10 milioni di dollari sulla testa del figlio del presidente. In ogni caso, non è la prima volta che la famiglia di Trump finisce nel mirino di Teheran.
"Dove uccidere Melania", ecco il video-choc contro la First Lady che sta facendo il giro del web"Dove uccidere Melania". È questo il titolo del video attribuito all'Iran che da ieri cir...
Lo scorso luglio, per esempio, l'agenzia Tasnim, legata ai Pasdaran, aveva pubblicato un filmato intitolato "Dove uccidere Melania?", nel quale sosteneva di conoscere la posizione della First Lady. Nello stesso periodo, come ricorda l'AdnKronos, in Piazza della Rivoluzione Islamica a Teheran era comparso un cartellone raffigurante Trump apparentemente morto in una bara. A corredo la scritta in inglese "We Kill Trump". In un altro video ancora, dal titolo "Dove uccidere Trump?", si ricostruivano invece i percorsi del corteo presidenziale negli spostamenti tra le residenze del tycoon in Florida e New York. Recenti attacchi a parte, Trump è nel mirino dell'Iran da anni. Le minacce nei suoi confronti si sono intensificate a partire dal gennaio 2020, quando il generale Qassem Soleimani venne ucciso in un raid americano ordinato dallo stesso presidente.