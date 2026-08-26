Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Putin, "il corridoio di Suwalki": tam tam impazzito, nuovo fronte bellico nel cuore dell'Europa

di Roberto Tortoramercoledì 26 agosto 2026
Putin, "il corridoio di Suwalki": tam tam impazzito, nuovo fronte bellico nel cuore dell'Europa

2' di lettura

Vladimir Putin potrebbe essere davanti a una scelta sempre più difficile. La guerra in Ucraina non produce i risultati sperati dal Cremlino e in Russia si torna a valutare una nuova mobilitazione di massa. Ma dalle esercitazioni militari emerge anche un altro scenario, ben più pericoloso: l’apertura di un nuovo fronte a Kaliningrad, l’enclave russa incastrata tra Polonia e Paesi Baltici. Lo racconta, nella sua analisi geopolitica, Federico Rampini sul Corriere della Sera. La NATO è, perciò, costretta a contemplare questo nuovo scenario.

Le forze armate russe starebbero infatti verificando la capacità di assorbire una nuova mobilitazione: richiamare i riservisti, alloggiarli, nutrirli, equipaggiarli e addestrarli. Questo non significa – precisa Rampini - che la decisione sia stata presa. Il Cremlino potrebbe attendere almeno le elezioni parlamentari di fine settembre. Ma il collaudo delle procedure indica che l’ipotesi è ormai entrata nella pianificazione concreta.

Russia, le basi segrete: i nuovi droni di Putin possono colpire Varsavia

Dieci nuove basi militari dotate delle strutture necessarie per lanciare droni sull’Ucraina e non solo: è q...

Il problema è soprattutto sul campo. Putin continua a voler conquistare l’intero Donbass, mentre i progressi russi restano "lenti e costosi". Ha reclutato perfino mercenari sudafricani, oltre ai nordcoreani forniti da Kim. La guerra ha dimostrato che, nonostante droni, missili e bombe plananti, servono ancora uomini per conquistare e occupare il territorio. Una nuova leva, però, avrebbe tempi lunghi: secondo Michael Kofman – citato sempre da Rampini come uno dei maggiori studiosi delle forze armate russe - una mobilitazione decisa ora arriverebbe troppo tardi per produrre risultati prima dell’inverno e sarebbe soprattutto un investimento sulla campagna del 2027. Ed è qui che entra in scena Kaliningrad.

Russia, fuga di massa da Putin: cosa sta succedendo al valico con la Georgia

Decine di migliaia di russi hanno deciso di recarsi in Georgia, spinti dalle voci di una possibile nuova ondata di mobil...

L’enclave è contemporaneamente una forza e una debolezza per Mosca: consente di schierare forze navali, missili e difese antiaeree vicino ai Paesi Nato, ma in caso di guerra sarebbe isolata dal resto della Russia. Il punto più delicato è il corridoio di Suwałki, una fascia di territorio lunga circa sessanta chilometri tra Polonia e Lituania. Rotta commerciale di grande importanza strategica per il collegamento tra Kaliningrad e la Bielorussia. Se venisse interrotto, Estonia, Lettonia e Lituania perderebbero il collegamento terrestre con il resto dell’Alleanza. E l’Europa guarda con crescente attenzione a quella sottile striscia di terra che potrebbe trasformarsi nel prossimo punto caldo.

Russia, risse ai distributori di benzina: scattano gli arresti, cosa sta succedendo

Risse ai distributori di benzina in Russia, dove dilaga la paura che stia per finire il carburante. Una situazione di ca...
tag
kaliningrad
russia
ucraina
polonia
paesi bassi
corridoio suwalki

L'incontro a Kiev Il pugile americano da Zelensky, cosa gli regala: schiaffo a Putin in mondovisione

Decollato da Riga Aereo militare Usa atterra a Mosca, un clamoroso giallo internazionale

Nel Giorno dell'Indipendenza Ucraina, Macron: "Esercitazioni militari dei Volenterosi a ottobre". L'Italia non ci sarà

ti potrebbero interessare

"Toma Taulant è stato catturato": pacchia finita, dov'era il re delle evasioni

"Toma Taulant è stato catturato": pacchia finita, dov'era il re delle evasioni

Migranti, battaglia in mare tra i libici e la ong Sea Watch: ecco cosa è successo

Migranti, battaglia in mare tra i libici e la ong Sea Watch: ecco cosa è successo

Francoforte, malaria all'aeroporto: 4 contagiati e due morti, com'è arrivata la zanzara infetta

Francoforte, malaria all'aeroporto: 4 contagiati e due morti, com'è arrivata la zanzara infetta

Redazione
Ceuta, ai clandestini sequestrati coltelli, forbici e picconi. Intanto Sanchez torna in vacanza

Ceuta, ai clandestini sequestrati coltelli, forbici e picconi. Intanto Sanchez torna in vacanza