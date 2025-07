Tsunami, allarme anche nel paradiso dei turisti: onde alte 4 metri

Massima allerta dopo il potentissimo terremoto di magnitudo 8.8 registrato nella notte al largo della Kamchatka, nell'estremo oriente russo. Le autorità della Polinesia francese hanno diramato un'allerta tsunami per l'arcipelago delle Isole Marchesi, affermando che onde alte fino a 4 metri potrebbero raggiungere le isole di Ua Huka, Nuku Hiva e Hiva Oa nella notte tra martedì e mercoledì. Anche altri arcipelaghi della Polinesia francese potrebbero essere colpiti da onde molto più piccole, ma in queste aree non è richiesta alcuna evacuazione. La Polinesia Francese, territorio francese semi-autonomo, è un vasto arcipelago situato nell'Oceano Pacifico meridionale. Composta da 118 isole, distribuite su oltre 5,3 milioni di chilometri quadrati, la Polinesia Francese ha dimensioni simili a quelle dell'Europa.

Nel frattempo è stato ridimensionato l'allarme tsunami emesso dal Pacific tsunami Warning Center (Ptwc) per le Isole Hawaii. "Sulla base di tutti i dati disponibili, non si prevede che uno tsunami di grandi dimensioni colpisca lo stato delle Hawaii. Tuttavia... Potrebbero verificarsi variazioni del livello del mare e forti correnti lungo tutte le coste, che potrebbero rappresentare un pericolo per bagnanti e diportisti, nonché per le persone in prossimità della riva, sulle spiagge, nei porti e nei porti turistici" è quanto riferito nel comunicato.