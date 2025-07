Terremoto in Kamchatka, beluga spiaggiati poche ore prima

Il terremoto di magnitudo 8.7 in Kamchatka ha provocato "numerosi feriti". Lo riferiscono le autorità locali. "Esorto tutti a stare lontani dalla costa nelle aree a rischio tsunami e ad ascoltare gli annunci degli altoparlanti", ha scritto il governatore della Kamchatka (regione russa), Vladimir Solodov, su Telegram. Anche le autorità statunitensi hanno emesso un'allerta tsunami per l'intera costa Ovest del Paese. Il Servizio geologico Usa ha fatto sapere che l'epicentro del sisma è stato riscontrato a circa 64 chilometri dalle coste della Russia, a una profondità di 18,2 chilometri. Allarmi analoghi sono stati emessi per le isole Hawaii e dalle autorità del Giappone.

Insomma, l'allerta è massima. Lo tsunami, infatti, ha già causato inondazioni a Severo-Kurilsk, nelle Isole Curili russe settentrionali. Ecco allora che i dipendenti della centrale nucleare di Fukushima, nel nord-est del Giappone, sono stati evacuati. "Abbiamo evacuato tutti i lavoratori e i dipendenti" della centrale di Fukushima Daiichi, ha dichiarato una portavoce della società di gestione dell'impianto, la Tepco, aggiungendo che "non è stata osservata alcuna anomalia" nel sito. Già nel 2011 la centrale andò in tilt e causò una fuga radioattiva dopo essere stata colpita da uno tsunami. Questa volta, quanto avvertito in Kamchatka, è una delle scosse più forti di sempre.