Gaza, tutti in posa a recitare la fame: la foto che sbugiarda i pro Pal

La guerra si combatte coni carri armati e con i droni, ma anche e soprattutto con le televisioni, i social media e i giornali. Ne sanno qualcosa gli israeliani, tecnologicamente superiori a gran parte dei propri nemici, eppure mai abbastanza proattivi sul campo della comunicazione. Troppe volte è successo che dei funzionari di governo dello stato ebraico siano dovuti intervenire per correggere o smentire per esempio un giornale dopo la pubblicazione di un dato distorto odi un’immagine non veritiera – è successo di recente con il New York Times negli Stati Uniti e con il Fatto Quotidiano in Italia. Per una volta, però, è una grossa testata europea – con “l’aggravante” di essere di area progressista – a smentire una messa in scena pro-Pal. Qualcuno su internet ha fatto caso a come troppe foto di donne, bambini e adolescenti palestinesi si assomiglino: tutti con le pentole in mano, tutti appoggiato allo stesso muretto nero.

Senza voler mettere in dubbio come reperire il cibo non sia affar semplice in una Gaza con il nord e il sud distrutti da 22 mesi di martellamenti militari israeliani, la Süddeutsche Zeitung, uno dei più grandi giornali stampati in Germania è andata a ficcare il naso nel dietro le quinte di queste foto osservando che le immagini dei bambini con le pentole in mano sono state create dal fotografo freelance palestinese Anas Zayed Fteiha per conto dell’agenzia di stampa turca Anadolu. I suoi scatti riprendono sempre e solo la sofferenza, che c’è, dei palestinesi, mai i momenti di distribuzione del cibo. «Le sue foto», ha scritto la popolare Bild, «sono poi rilanciate dalla rivista Stern, dal New York Magazine, dalla Cnn e dalla Bbc, ma anche Deutschlandfunk, come da noi della Bild per mostrare il caos, la distruzione, e soprattutto bambini, mamme, sofferenti in primo piano e con un’illuminazione perfetta».