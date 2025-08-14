Trump, "ecco cosa offrirà a Putin in Alaska": le indiscrezioni prima del vertice

Donald Trump si sta preparando a offrire a Vladimir Putin l'accesso russo a minerali e terre rare in Alaska e a revocare alcune sanzioni all'industria aeronautica a Mosca per incentivarlo a porre fine alla guerra in Ucraina: lo scrive il quotidiano britannico Telegraph, che cita "fonti informate", alla vigilia del previsto vertice fra i due presidenti nella base militare vicino ad Anchorage. E altre indiscrezione sulle possibili offerte da parte di Trump a Putin arriva da Politico: "Il presidente Donald Trump nell'incontro in call di ieri ha dichiarato ai leader europei e ucraini che gli Stati Uniti sono disposti a fornire garanzie di sicurezza per l'Ucraina, a determinate condizioni": scrive il sito news americano che cita "tre persone a conoscenza della conversazione" (un diplomatico europeo, un funzionario britannico e una persona informata sulla chiamata). Gli Stati Uniti sarebbero disposti a svolgere un ruolo nel fornire a Kiev i mezzi per scoraggiare future aggressioni russe, se si raggiungerà un cessate il fuoco", ma a condizione che l'iniziativa sia assegnata agli Usa e non alla Nato.