La felpa con la scritta "Urss" di Lavrov: la provocazione al vertice

Spunta anche l'Urss nel vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin , che stasera saranno protagonisti dell'incontro in Alaska. Nella delegazione del presidente russo c'è il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, che ha fatto il suo ingresso in scena con un abbigliamento sorprendente. Lavrov si è presentato alla base di Anchorage indossando una felpa con un'enorme scritta 'Cccp', la sigla della defunta Urss in caratteri cirillici. Un richiamo alla Guerra Fredda, evidentemente, in un evento che può segnare una svolta nei negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

Intanto "Mosca dichiarerà chiaramente la sua posizione ai colloqui russo-americani in Alaska, e molto è già stato fatto in tal senso durante le visite dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff", ha fatto sapere sempre il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, come riporta l'agenzia Tass. "Sappiamo di avere argomenti e la nostra posizione è chiara e precisa. La spiegheremo", ha dichiarato al canale televisivo Rossiya-24. "Molto è già stato fatto qui durante le visite di Steve Witkoff. Il presidente ne ha già parlato. Witkoff ha parlato a nome del presidente Donald Trump. Ci auguriamo di continuare questa conversazione molto utile", ha affermato il ministro.