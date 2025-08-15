Russia-Ucraina, Kiev affonda nave piena di armi per Mosca

L'Ucraina ha colpito "una nave carica di armi iraniane" in un porto russo ad Astrakhan il giorno del vertice in Alaska tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump. L'attacco, avvenuto ieri sera nel sud del Paese, avrebbe colpito una nave carica di parti di droni e munizioni inviate dall'Iran. La Russia utilizza il porto come importante snodo logistico per la fornitura di materiali militari, ha affermato l'esercito ucraino in una dichiarazione rilasciata questa mattina. Intanto in queste ore, prima di partire per l’Alaska, il presidente Usa Donald Trump ha postato sul social Truth: “la posta in gioco è alta!". Parole chiare che suonano anche come un messaggio per Kiev.

E a poche ore ormai dal vertice decisivo il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto nuovi contatti con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, nelle ore precedenti il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska. Secondo l'Eliseo, il dialogo tra i due leader è "stretto e costante". I due presidenti "hanno convenuto di incontrarsi nel momento che sarà più utile ed efficace dopo l'Alaska" e sulla base delle rispettive agende, senza tuttavia definire data o luogo. Infine, in queste ore di attesa, sono arrivate anche le parole di Papa Leone XIV: "Oggi vogliamo affidare all'intercessione della Vergine Maria la nostra preghiera per la pace". "Ancora oggi purtroppo ci sentiamo impotenti di fronte al dilagare del mondo della violenza sempre più sorda e insensibile a ogni moto di umanità. Eppure non dobbiamo smettere di sperare. Dio è più grande del peccato del mondo", ha aggiunto Prevost.