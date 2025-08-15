Vertice Anchorage, la diretta: atterrano l'Air Force One e un aereo del governo russo

Occhi puntati sul vertice tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin nella base militare Usa Elmendorf-Richardson ad Anchorage, in Alaska. Inizio ore 21 italiane, le 11 locali, subito dopo l'atterraggio del leader del Cremlino nel luogo dell'incontro. Ad accoglierlo direttamente il capo della Casa Bianca. Al centro dei colloqui una possibile intesa per mettere fine alla guerra in Ucraina. Assente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sarà discusso lo scambio di territori - ha dichiarato Trump dall’Air Force One -. Ci sarebbero conseguenze per la Russia se Putin non accettasse di porre fine alla guerra”. Segui la diretta di Liberoquotidiano.it

Ore 20.40 - Trump e Putin, tre consiglieri ciascuno nel summit

Donald Trump e Vladimir Putin non saranno soli nel loro bilaterale ma avranno accanto tre consiglieri ciascuno. Lo riferisce la Cnn citando fonti della Casa Bianca. Con il presidente americano ci saranno Steve Witkoff, Marco Rubio e un altro stretto consigliere.

Ore 20.39 - L’Air Force One atterrato sulla pista della base Usa

L'Air Force One con a bordo il presidente Donald Trump è atterrato sulla pista della base americana Elmendorf-Richardson.

Ore 20.12 - Un aereo del governo russo atterra in Alaska

Un aereo di governo russo è atterrato in Alaska secondo Flightradar. Non è chiaro se Vladimir Putin fosse a bordo. L'aereo è partito dalla città russa di Magadan, nell'Estremo Oriente, dove il presidente russo si trovava venerdì mattina.

Ore 19.39 - Trump: “L’Europa non mi sta dicendo cosa fare"

L'Europa "non mi sta dicendo cosa fare" con Vladimir Putin e l'Ucrina ma "sarà coinvolta ovviamente nel processo, così come Zelensky. Lo ha detto Donald Trump parlando sull'Air Force One, secondo quanto riportato dai media americani.

Ore 19.o1 - Trump: “Voglio un cessate il fuoco oggi”

“Voglio vedere un cessate il fuoco, non sarò contento se non sarà oggi”. Lo ha affermato, secondo quanto riporta Reuters, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a circa due ore dal summit in Alaska con il leader russo Vladimir Putin. La Casa Bianca in giornata ha fatto trapelare che in caso di insuccesso il tycoon è pronto ad abbandonare il vertice di Anchorage.

Ore 18.31 - A rischio la conferenza stampa Putin-Trump

Potrebbe non svolgersi la conferenza stampa congiunta prevista dopo il vertice in Alaska tra Vladimir Putin e Donald Trump, a causa delle differenti procedure sanitarie adottate per i giornalisti. Lo ipotizza Sky News, sottolineando che i reporter russi, giunti ieri da Mosca, hanno dovuto presentare due test Covid negativi, come richiesto dal protocollo standard per essere ammessi nella stessa stanza con il presidente russo. I media americani e internazionali, invece, non sono stati sottoposti ad alcun controllo di questo tipo, circostanza che potrebbe spingere Putin a parlare solo con la sua stampa "Covid-cleared".

Ore 17.41 - Cremlino, incontro Trump-Putin potrebbe durare 6 o 7 ore

Il Cremlino ha stimato che l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska per discutere del conflitto in Ucraina potrebbe durare "almeno 6-7 ore", considerando anche la loro riunione e una conferenza stampa congiunta. "Nel complesso, possiamo immaginare che ci vorranno almeno 6-7 ore", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov alla televisione di stato russa, spiegando che i leader si incontreranno individualmente, prima di avviare negoziati più ampi tra le loro delegazioni e infine tenere una conferenza stampa congiunta.

Ore 16.15 - Casa Bianca alla Cnn: tutte le opzione sul tavolo

"Tutte le opzioni rimangono sul tavolo" per il summit fra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska, compresa la possibilità che Trump abbandoni la riunione se non ritiene che Putin sia seriamente intenzionato a raggiungere un accordo. È quanto ha riferito un funzionario Usa alla Cnn, aggiungendo che la Casa Bianca è cautamente ottimista riguardo all'incontro e sottolineando che Trump ritiene necessario incontrare Putin di persona per capire quale sia la sua posizione riguardo a un cessate il fuoco.

Ore 16.10 - Trump sente Lukashenko

Il presidente americano Donald Trump ha parlato con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, forte alleato di Putin, a poche ore dallo storico vertice in Alaska tra il leader Usa e Vladimir Putin. Lo rende noto l'agenzia di stampa statale bielorussa. Trump ha confermato la telefonata, parlando di un “meraviglioso colloquio con il rispettabilissimo presidente bielorusso”.

Ore 16 - Putin accolto in aeroporto ad Anchorage da Trump

Il volo del presidente russo atterrerà ad Anchorage alle 11 locali, le 21 in Italia. Lo comunica il Cremlino. Aecondo Mosca, il leader russo sarà accolto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, direttamente sulla pista dell’aeroporto, ai piedi dell’aereo presidenziale russo. Se confermata, la notizia indicherebbe una grande apertura protocollare di Trump, che riceverebbe con tutti i riguardi il capo della Federazione russa, sul quale pende un mandato d’arresto dell’Aia per i crimini commessi in Ucraina.

Ore 15.20 - Zelensky: contiamo sugli Usa, è ora che la guerra finisca

"L'aspetto fondamentale di quest'incontro è che apra una strada concreta verso una pace giusta e una discussione sostanziale tra i leader in un formato trilaterale: Ucraina, Stati Uniti e parte russa. È tempo di mettere fine alla guerra e la Russia deve adottare le misure necessarie. Contiamo sull'America. Siamo pronti, come sempre, a lavorare nel modo più produttivo possibile". Così su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in vista del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska.

Ore 15.15 - Colloquio Macron-Zelensky prima del vertice

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto nuovi contatti con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, nelle ore precedenti il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska. Secondo l'Eliseo, il dialogo tra i due leader è "stretto e costante". I due presidenti "hanno convenuto di incontrarsi nel momento che sarà più utile ed efficace dopo l'Alaska" e sulla base delle rispettive agende, senza tuttavia definire data o luogo.

Ore 15 - Trump: gravi conseguenze se Putin non accconsente alla fine della guerra

Il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One che lo sta portando in Alaska per l'atteso summit con Vladimir Putin, ha ribadito che ci saranno conseguenze "molto gravi" per la Russia se Putin non acconsentirà a porre fine alla guerra. "Sì, saranno molto gravi", ha detto in merito alle potenziali misure economiche che gli Usa potrebbero adottare contro Mosca.

Ore 14 - Trump: “La posta in gioco è alta”

"Posta in gioco alta". Così il presidente Usa Donald Trump, su Truth, prima di partire per l'Alaska per il vertice con Vladimir Putin