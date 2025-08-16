Melania Trump, la lettera consegnata a Putin in Alaska: cosa ha scritto

Durante il summit in Alaska, Donald Trump ha consegnato a Vladimir Putin una lettera di Melania Trump, focalizzata sulla crisi dei bambini in Ucraina e Russia. Secondo Reuters, che cita due fonti della Casa Bianca presenti ad Anchorage, la first lady, originaria della Slovenia, è fortemente impegnata nel promuovere un accordo di pace per l’Ucraina, con particolare attenzione al dramma dei rapimenti di minori durante l’invasione russa. Questo tema, centrale nella lettera, è stato anche oggetto di missioni del cardinale Matteo Zuppi per il Vaticano fin dall’inizio del conflitto.Le stime sui bambini ucraini deportati variano, ma il quadro è drammatico: Kiev parla di circa 20.000 minori trasferiti forzatamente, mentre lo Humanitarian Research Lab di Yale alza la cifra a 35.000, distribuiti in 57 strutture, di cui 43 in Russia e nei territori occupati e 13 in Bielorussia.