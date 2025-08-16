Trump-Putin, ecco tutti gli imprevisti al vertice di Anchorage

La verità sta sempre nei dettagli. Il vertice di Anchorage tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump si e' svolto in modo inatteso, cosi' come e' nato. Mentre la conclusione interlocutoria del summit era stata ampiamente prevista, tutto il suo svolgimento e' stato costellato da diversi 'cambi di programma'. "L'incontro e' stato preparato in fretta ed e' risultato evidente non solo dalla dubbia organizzazione (i diplomatici russi arrivati da Washington hanno dovuto dormire allo stadio), ma anche dal caos della parte ospitante", scrive uno dei quotidiani russi più diffusi, il Moskovsky Komsomolets". Fino all'ultimo e' sembrato non esserci un'intesa definitiva su chi avrebbe accolto il leader russo sulla pista di atterraggio della base Elmendorf-Richardson, in che formato si sarebbe svolto il primo round di colloqui e quale sarebbe stata la composizione della delegazione statunitense al tavolo.
Il Cremlino aveva annunciato che la prima parte dell'incontro si sarebbe tenuta in formato tete-a'-tete - ovvero Putin, Trump e i traduttori - ma le prime immagini del faccia a faccia non sono mai arrivate e la Casa Bianca ha comunicato che i colloqui si sarebbero svolti nel formato 'tre a tre', scegliendo quindi di non lasciare soli i presidenti; ai due leader si sono uniti il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff da parte americana, il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov e il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, da parte russa.
Anchorage, Putin e Trump a bordo della "Bestia": tutti i segretiSi chiama "The Beast", "la Bestia", l'auto che ha accompagnato il presidente americano Donald Tr...
Sia Mosca che Washington avevano preventivato che il summit in totale sarebbe durato 6-7 ore, ma alla fine non si sono superate le tre ore e dopo i colloqui 'tre a tre' e' stata cancellata la parte del formato allargato e della colazione di lavoro che doveva includere le delegazioni. La conferenza stampa congiunta, annunciata alla vigilia dell'evento da entrambe le parti, si e' trasformata in semplici dichiarazioni dei leader, senza possibilità di domande da parte dei giornalisti (a cui sembra ne fossero già state promesse cinque per parte); una scelta insolita sia per Putin che per Trump ma probabilmente spiegabile col nulla di fatto con cui si e' chiuso il vertice. C'e' un ultimo fuori programma che riguarda il protocollo e su cui si stanno scatenando supposizioni e dietrologie: dopo l'accoglienza calorosa di Trump all'ospite, tra applausi, sorrisi e tappeto rosso, il presidente degli Stati Uniti ha invitato Putin a raggiungere il luogo dei negoziati a bordo della sua limousine 'The Beast'. Sebbene l''Aurus' di Putin fosse già sulla pista, il capo del Cremlino ha accettato il passaggio. Questione di cortesia per non offendere l'ospite? Oppure di calcolo strategico? Secondo alcune interpretazioni, ossessionato da possibili complotti ucraini per ucciderlo, Putin ha preferito sedere a fianco di Trump, su un'auto che molto difficilmente i servizi di Kiev farebbero saltare in aria. Il breve viaggio di 10 minuti e' sembrato svolgersi in un'atmosfera amichevole, "intima", azzarda la stampa russa. E' questo l'unico momento, a quanto sappiamo, che i due presidenti sono rimasti da soli, alla presenza dell'autista. Nessuno, finora, ha rivelato cosa si siano detti.