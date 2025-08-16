Usa, verso il vertice Trump-Zelensky: ecco tutti i punti sul tavolo

Cresce l'attesta per il vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in programma lunedì. Gli Stati Uniti hanno proposto all'Ucraina una garanzia di sicurezza analoga a quella dell'articolo 5 della Nato ma senza l'adesione formale all'alleanza atlantica. È quanto indicano fonti diplomatiche, dopo il vertice Usa-Russia in Alaska. "Come una delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, gli Usa hanno proposto la garanzia dell'articolo 5, al di fuori della Nato, con il previo accordo di Putin", ha affermato la fonte, aggiungendo che questa proposta è stata avanzata a Kiev durante la telefonata tra Trump e Zelensky e "ribadita" in seguito durante il proseguimento della chiamata con i leader europei. Tuttavia, "nessuno sa nel dettaglio come funzionerebbe e perché Putin dovrebbe accettare una cosa del genere se è categoricamente contrario alla Nato e ovviamente contrario a qualsiasi effettiva garanzia della sovranità dell'Ucraina", ha aggiunto la fonte. Questi temi potrebbero essere affrontate nell'incontro previsto per lunedì prossimo a Washington Dc tra Trump e Zelensky.

L'organizzazione di un possibile incontro trilaterale tra Putin, Trump e Zelensky, "il ruolo dell'Europa" in un processo di pace, le garanzie di sicurezza "e la loro efficacia", così come la questione territoriale, sono tra le "molte" altre questioni che devono essere affrontate. "Putin è davvero riuscito a promuovere l'idea che gli ucraini lascino il Donbass", nell'Ucraina orientale, ha aggiunto questa fonte, una possibilità osteggiata da Zelensky. L'articolo 5 del trattato Nato stabilisce il principio di difesa reciproca: se un Paese membro viene attaccato, tutti gli altri accorrono in suo aiuto. Ufficialmente, l'Ucraina aspira da tempo ad aderire alla Nato, ma Trump ha respinto questa possibilità dopo il suo ritorno alla Casa Bianca.