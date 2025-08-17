Re Carlo e Camilla, in lacrime in pubblico per la prima volta

Il re Carlo e la regina Camilla per la prima volta in lacrime in pubblico. L'immagine dei due sovrani che cedono alle emozioni e si commuovono ha colpito tutti. E' successo nei giorni scorsi nella contea dello Staffordshire. Il re e la consorte erano a una cerimonia con i veterani della Seconda Guerra Mondiale, in onore dell’80esimo anniversario della vittoria del Regno Unito e degli Alleati sul Giappone. A un certo punto, ha preso la parola il capitano Yavar Abbas, 104 anni, che avrebbe dovuto raccontare la sua esperienza bellica sul fronte asiatico quasi un secolo fa.

All’ultimo momento, però, Abbas ha deciso di non leggere il discorso che si era preparato ed è andato a braccio. Il veterano ha ringraziato “re Carlo e la sua amata regina Camilla per essere presenti qui oggi, nonostante Sua Maestà sia ancora in lotta contro il cancro”. Al sovrano, in effetti, è stato diagnosticato un tumore nel febbraio del 2024 ed è tuttora in cura. A quel punto Carlo e Camilla si sono visibilmente commossi, probabilmente per i duri mesi che hanno dovuto affrontare a causa della malattia del re.