La Regina Camilla nella bufera: beccata sullo yacht del miliardario siro-saudita

La Regina Camilla nella bufera. Tutta colpa delle sue vacanze lussuose. La moglie di Re Carlo è stata infatti avvistata a bordo della nave Zenobia, yacht da 30 milioni di sterline appartenente al siro-saudita Wafic Said. Una vacanza giudicata fin troppo lussuosa dal popolo inglese, che ancora una volta manifesta malcontento nei confronti della Famiglia Reale.
A scatenare l'ira, alcune foto pubblicate dal Daily Mirror. Qui si vede Camilla in occhiali da sole e copricostume rosa che si gode il sole a bordo della lussuosa imbarcazione. Non solo, perché lo yacht di proprietà di Wafic Said, un miliardario vicino al gruppo dei Tory.
"I membri della famiglia reale dovrebbero davvero riflettere sulla percezione pubblica di tali episodi, che si trovino in vacanza o in viaggio d'affari ufficiale. Rappresentano il Paese in ogni momento e, diciamo la verità, non è che siano a corto di soldi. Questa non è una bella figura per Camilla, soprattutto quando i rapporti tra la famiglia reale e i loro collaboratori vengono giustamente messi in discussione", ha attaccato Norman Baker, ex ministro liberal democratico e autore del libro Royal Mint, National Debt. D'altronde il caro vita per gli inglesi è un tema molto delicato di questi tempi.