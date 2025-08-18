Prima del vertice Putin scatena la tempesta di fuoco: ecco dove

E' salito a cinque morti e 18 feriti il bilancio dell'attacco con droni lanciato la notte scorsa dalle forze russe sulla città di Kharkiv , nell’Ucraina orientale: lo ha reso noto il sindaco, Igor Terekhov , aggiungendo che tra le vittime c'è un ragazzo di 16 anni. Lo riporta Ukrainska Pravda. Da parte sua, il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, ha affermato che cinque persone risultano disperse. In precedenza, il sindaco aveva segnalato tre morti, tra cui "un bambino piccolo".

Intanto Zelensky è atterrato negli Usa dove incontrerà Donald Trump insieme ai leader europei: “Sono grato” ha detto appena arrivato a Washington. "Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile". Scrive su X al suo arrivo a Washington. "La pace deve essere duratura - continua il leader di Kiev -. Sono fiducioso che difenderemo l'Ucraina, garantiremo la sicurezza e il nostro popolo sarà sempre grato a Trump, all'America e a ogni partner per il loro sostegno e la loro preziosa assistenza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha iniziato. E spero che la nostra forza congiunta con l'America e i nostri amici europei possa costringere la Russia a una vera pace".