"Rilanciati i messaggi di Trump": il segnale da Mosca. E Zelensky risponde

Kirill Dmitriev, inviato speciale del Cremlino per gli investimenti e la cooperazione economica e direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, ha rilanciato su X i post pubblicati dal presidente americano Donald Trump su Truth a poche ore dagli attesi colloqui di Washington. "Trump e il suo staff spingono per una soluzione vera. Lasciate prevalgano il 'problem solving' e la pace durante la Grande giornata", ha scritto Dmitriev, che venerdì era ad Anchorage con il leader russo Vladimir Putin, riferendosi ai colloqui di Washington, dove ci sono il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei, e al post in cui Trump annuncia che oggi alla Casa Bianca sarà "una grande giornata". In un altro post su X Dmitriev rilancia poi il messaggio di Trump in cui il presidente americano afferma che "il presidente Zelensky, se volesse, potrebbe porre fine quasi immediatamente alla guerra con la Russia" cedendo a richieste di Mosca.