Ece Irtem, choc in Turchia: trovata morta in casa la star tv di Can Yaman

È stata trovata morta in casa a Istanbul, in Turchia, Ece Irtem: l'attrice, 35 anni, era nota in Italia e a livello internazionale soprattutto per aver interpretato Gizem Sezer nella popolare serie romantica "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" accanto a Can Yaman. Il ritrovamento del corpo nella mattinata di lunedì 15 giugno, poche ore dopo la festa per il suo 35° compleanno. Stando a quanto trapelato finora dai media turchi, Ece Irtem sarebbe morta a causa di un attacco cardiaco. I magistrati, però, hanno comunque disposto l'autopsia e ulteriori accertamenti per chiarire meglio le circostanze della morte, vista la giovane età della donna.
Quanto successo prima del decesso è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona in cui viveva l'attrice. In questo modo, è stato possibile ricostruire le ore precedenti alla tragedia. Nella giornata di domenica, quella del suo compleanno, Irtem sarebbe apparsa serena e sorridente durante un pranzo. Più tardi, intorno alle 21, le telecamere del condominio l'hanno ripresa mentre rientrava a casa insieme alla madre. Da quelle immagini, però, la donna sarebbe sembrata in difficoltà, barcollante e stordita. Per questo si sarebbe vista costretta a cercare sostegno nel braccio della madre mentre attraversava l'ingresso dell'edificio.
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Tra i primi a renderle omaggio Can Yaman, che ha condiviso sui social una fotografia che li ritraeva insieme sul set, accompagnandola con il simbolo di un cuore spezzato. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da numerosi colleghi e amici del mondo dello spettacolo.