Ece Irtem, choc in Turchia: trovata morta in casa la star tv di Can Yaman

È stata trovata morta in casa a Istanbul, in Turchia, Ece Irtem: l'attrice, 35 anni, era nota in Italia e a livello internazionale soprattutto per aver interpretato Gizem Sezer nella popolare serie romantica "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" accanto a Can Yaman. Il ritrovamento del corpo nella mattinata di lunedì 15 giugno, poche ore dopo la festa per il suo 35° compleanno. Stando a quanto trapelato finora dai media turchi, Ece Irtem sarebbe morta a causa di un attacco cardiaco. I magistrati, però, hanno comunque disposto l'autopsia e ulteriori accertamenti per chiarire meglio le circostanze della morte, vista la giovane età della donna.

Quanto successo prima del decesso è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona in cui viveva l'attrice. In questo modo, è stato possibile ricostruire le ore precedenti alla tragedia. Nella giornata di domenica, quella del suo compleanno, Irtem sarebbe apparsa serena e sorridente durante un pranzo. Più tardi, intorno alle 21, le telecamere del condominio l'hanno ripresa mentre rientrava a casa insieme alla madre. Da quelle immagini, però, la donna sarebbe sembrata in difficoltà, barcollante e stordita. Per questo si sarebbe vista costretta a cercare sostegno nel braccio della madre mentre attraversava l'ingresso dell'edificio.