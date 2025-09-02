Donald Trump, la foto del volto scatena il delirio: "A breve l'annuncio"

L’immagine, diffusa dall’Ansa e diventata virale sui social, ritrae il tycoon con un volto dall’aspetto insolitamente diverso rispetto al solito, smunto, smagrito . Anche se pare essere una semplice questione di prospettiva. Come sempre non c'è uno straccio di prova, ma tanto basta, un'ultima foto, per per alimentare le speculazioni, già fomentate dai lividi apparsi sulla mano del tycoon. Nello stesso giorno, lo staff presidenziale ha pubblicato una foto scattata al golf club in cui Trump appare sorridente, ma che secondo alcuni complottisti appariva ritoccata.

Le speculazioni sulle condizioni di salute di Donald Trump , illazioni puntualmente smentite, continuano a proliferare. Ora ci si mette anche una foto del presidente scattata fuori dalla Casa Bianca lunedì 1 settembre, foto che è diventata simbolo delle teorie secondo cui il presidente degli Stati Uniti sarebbe in condizioni di salute critiche, addirittura vicino alla morte.

In ogni caso, non è la prima volta che i lividi del tycoon suscitano timori. Il mese scorso altre immagini della sua mano segnata da ematomi avevano spinto la Casa Bianca a diffondere una dichiarazione ufficiale del medico personale di Trump, Sean Barbella, il quale aveva spiegato che il presidente soffre di insufficienza venosa cronica "benigna e comune" ma che non "soffre di nessuna insufficienza cardiaca, compromissione renale o malattia sistemica".