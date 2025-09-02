Francia, la circolare-choc: "Pronti a soccorrere i soldati", il terrore della guerra

Venti di guerra spirano sempre più forti nel cuore d'Europa. Alle porte dell'Italia. Secondo quanto riportato dal settimanale Le Canard Enchainé, infatti, il ministero della Salute francese ha inviato una circolare alle agenzie sanitarie regionali invitandole a predisporre, in collaborazione con il ministero della Difesa, strutture mediche di supporto per far fronte a un eventuale afflusso di soldati feriti provenienti da scenari di conflitto in Europa.
Il documento, visionato dalla testata, prevede l’organizzazione di centri regionali per il triage dei militari, con il compito di indirizzarli verso gli ospedali civili più attrezzati o di organizzare il loro rientro nei Paesi di origine una volta guariti.
A livello nazionale, la Francia, in coordinamento con Nato e Unione europea, si starebbe preparando a un’ipotesi di ricovero “di 100 pazienti al giorno per 60 giorni consecutivi su tutto il territorio”, con “picchi di attività che possono raggiungere 250 pazienti al giorno per 3 giorni consecutivi”, si legge nel testo della circolare.
La ministra della Salute, Catherine Vautrin, ha spiegato che il progetto rientra nella strategia di potenziamento della capacità di risposta del sistema sanitario, sottolineando la necessità di pianificare “stock strategici, come per le epidemie”.