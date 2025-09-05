Gran Bretagna, Rayner via per evasione? Chi arriva al suo posto

Per sostituire la vicepremier laburista Angela Rayner, che si è dimessa dopo avere ammesso di aver pagato 40 mila sterline in meno di tasse, il primo ministro inglese Keir Starmer è ricorso a un rimpasto radicale. In particolare, ha nominato come nuovo vicepremier e ministro della Giustizia David Lammy, che così lascia la guida degli Esteri a Yvette Cooper, a sua volta sostituita come titolare degli Interni e responsabile della politica sull'immigrazione da Shabana Mahmood, finora ministra della Giustizia.

"Sono profondamente rammaricata, mi assumo tutte le responsabilità”, ha dichiarato Rayner, che ha ammesso di avere pagato 40 mila sterline in meno di “stamp duty”, una tassa sulla compravendita delle case, per chi ne ha più di una. "Un errore”, come lei stessa lo ha definito, che non le è stato perdonato dalla commissione etica del Parlamento. La situazione, comunque, si è rivelata doppiamente imbarazzante dal momento che Rayner era ministra dell’Edilizia oltre che vicepremier.