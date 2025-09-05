Gran Bretagna, Rayner via per evasione? Chi arriva al suo posto

Per sostituire la vicepremier laburista Angela Rayner, che si è dimessa dopo avere ammesso di aver pagato 40 mila sterline in meno di tasse, il primo ministro inglese Keir Starmer è ricorso a un rimpasto radicale. In particolare, ha nominato come nuovo vicepremier e ministro della Giustizia David Lammy, che così lascia la guida degli Esteri a Yvette Cooper, a sua volta sostituita come titolare degli Interni e responsabile della politica sull'immigrazione da Shabana Mahmood, finora ministra della Giustizia.
"Sono profondamente rammaricata, mi assumo tutte le responsabilità”, ha dichiarato Rayner, che ha ammesso di avere pagato 40 mila sterline in meno di “stamp duty”, una tassa sulla compravendita delle case, per chi ne ha più di una. "Un errore”, come lei stessa lo ha definito, che non le è stato perdonato dalla commissione etica del Parlamento. La situazione, comunque, si è rivelata doppiamente imbarazzante dal momento che Rayner era ministra dell’Edilizia oltre che vicepremier.
Angela Rayner si dimette: evasione fiscale, Starmer e sinistra a picco. Vola FarageAlla fine Angela Rayner si è dimessa dall'incarico di vicepremier britannica e da numero due del Labour in se...
Sempre oggi una ex-ministra e deputata conservatrice, Nadine Dorries, fedelissima dell’ex-primo ministro Boris Johnson, ha lasciato i Tories definendoli “un partito morto”, per aderire a Reform, il partito populista di Nigel Farage. “Un grande acquisto per noi”, ha dichiarato l’ex-promotore della Brexit aprendo il suo congresso annuale. Un duplice evento, questo, che acuisce la crisi del governo di Starmer e conferma la tendenza emersa nei sondaggi. “Farage può vincere le prossime elezioni e diventare primo ministro”, ha detto un commentatore della Bbc. E nel frattempo c'è già chi prevede un voto di sfiducia da parte dei deputati laburisti proprio nei confronti di Starmer per andare alle elezioni con un leader migliore.