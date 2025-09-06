Ana Alcalde, "la convertita": chi è davvero l'attivista che balla sulla Flotilla

Si chiama Ana Alcalde la nuova eroina dei pro Pal, l'attivista beccata a ballare sulla Flotilla, la spedizione umanitaria partita da Barcellona per portare aiuti a Gaza. Si tratterebbe di un personaggio molto conosciuto in Spagna: ha un profilo su TikTok con 659.700 follower, fa l'assistente sociale, è originaria di Granada anche se ha vissuto a lungo nell’enclave di Ceuta, dove ha conosciuto il compagno marocchino, con cui ha messo su famiglia convertendosi all’Islam. I due, stando alle cronache dei media spagnoli, come si legge sul Secolo d'Italia, avrebbero 6 figli.
Alcalde si è imbarcata domenica scorsa da Barcellona, documentando il tutto sui social. Sul suo profilo ribadisce che la causa palestinese è diventata il centro della sua vita. "Di fronte al silenzio dei media e alla voce palestinese ridotta, mi sono ritrovata nell’obbligo morale e nel dovere etico di essere la loro voce. È il minimo che potessi fare", ha dichiarato a un sito locale iberico. Hamas, invece, non viene mai citato nei suoi discorsi.
Parlando del viaggio sulla Flotilla, ha raccontato: "L’ambiente è ricco di emozioni e storie che ci arricchiscono ancora di più nella causa, in tanti hanno viaggiato, lo sanno e noi impariamo da loro, instauriamo anche la condivisione dei compiti, gli incontri, e poi il compito comunicativo che è fondamentale affinché fuori e dentro si viaggi insieme alla ricerca della libertà". E ancora: "Siamo di 45 nazionalità e più di 300 attivisti. Molti politici ci sostengono e chiederanno anche la nostra sicurezza, ricordiamo alla gente che quelli sono quelli giusti".