sabato 6 settembre 2025
Ana Alcalde, "la convertita": chi è davvero l'attivista che balla sulla Flotilla

Si chiama Ana Alcalde la nuova eroina dei pro Pal, l'attivista beccata a ballare sulla Flotilla, la spedizione umanitaria partita da Barcellona per portare aiuti a Gaza. Si tratterebbe di un personaggio molto conosciuto in Spagna: ha un profilo su TikTok con 659.700 follower, fa l'assistente sociale, è originaria di Granada anche se ha vissuto a lungo nell’enclave di Ceuta, dove ha conosciuto il compagno marocchino, con cui ha messo su famiglia convertendosi all’Islam. I due, stando alle cronache dei media spagnoli, come si legge sul Secolo d'Italia, avrebbero 6 figli.

Alcalde si è imbarcata domenica scorsa da Barcellona, documentando il tutto sui social. Sul suo profilo ribadisce che la causa palestinese è diventata il centro della sua vita. "Di fronte al silenzio dei media e alla voce palestinese ridotta, mi sono ritrovata nell’obbligo morale e nel dovere etico di essere la loro voce. È il minimo che potessi fare", ha dichiarato a un sito locale iberico. Hamas, invece, non viene mai citato nei suoi discorsi. 

Flotilla, colletta milionaria per comprare le barche

Alle spalle finanziarie della missione mediatica c'è anche una colletta internazionale (che a fine agosto a...

Parlando del viaggio sulla Flotilla, ha raccontato: "L’ambiente è ricco di emozioni e storie che ci arricchiscono ancora di più nella causa, in tanti hanno viaggiato, lo sanno e noi impariamo da loro, instauriamo anche la condivisione dei compiti, gli incontri, e poi il compito comunicativo che è fondamentale affinché fuori e dentro si viaggi insieme alla ricerca della libertà". E ancora: "Siamo di 45 nazionalità e più di 300 attivisti. Molti politici ci sostengono e chiederanno anche la nostra sicurezza, ricordiamo alla gente che quelli sono quelli giusti".

