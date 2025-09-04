Kate Middleton scoppia la bufera: "Ha una parrucca"

Kate Middleton è tornata sotto i riflettori con una nuova apparizione pubblica e un look rinnovato che ha catturato l’attenzione. Dopo le vacanze estive in Europa con il principe William e i loro tre figli, la Principessa del Galles ha partecipato a un evento al Natural History Museum di Londra, di cui è patrona. Durante la visita, ha sfoggiato capelli più chiari e luminosi, con sfumature bionde che hanno sostituito il suo classico castano intenso, notato l’ultima volta a Wimbledon a luglio. Questo cambiamento ha acceso dibattiti tra fan e media.Secondo la stilista Sarah Gadston, intervistata dal Daily Mail, "sole, mare e acqua salata della Grecia hanno agito come uno schiarente naturale, donando a Kate un effetto baciato dal sole".

Anche l’hairstylist Adem Oygur ha sostenuto che le vacanze abbiano schiarito naturalmente la chioma, senza necessità di tinture radicali. Tuttavia, sui social e sui tabloid sono circolate speculazioni secondo cui Kate potrebbe aver indossato una parrucca a causa della chemioterapia, voci prive di conferme ufficiali ma che hanno alimentato discussioni online.L’evento al museo, che ha segnato il ritorno pubblico dei Principi del Galles dopo la pausa estiva, ha visto Kate e William incontrare studenti coinvolti in programmi sulla biodiversità, un tema caro alla principessa, già promotrice del giardino “Back to Nature” nel 2019. A 43 anni, Kate continua a bilanciare impegni istituzionali e uno stile impeccabile, confermandosi un’icona capace di generare interesse anche con un semplice cambio di look.