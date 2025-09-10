Utah, ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk: attentato in pubblico

Libero logo
di Andrea Carrabinomercoledì 10 settembre 2025
Charlie Kirk, il potente attivista di destra e direttore di Turning Point Usa (Tpusa), è stato ucciso mentre partecipava a un evento nello Utah. Lo pubblicato dai media Usa. In alcuni video che circolano sui social media, si vede Kirk che viene colpito mentre parla con gli studenti, seduto sotto una tenda nel cortile della Utah Valley University. Kirk era lì per partecipare all'American Comeback Tour, organizzato dalla sezione Tpusa della Utah Valley. Ci sono anche filmati di studenti nel campus che scappano al rumore degli spari

"Un singolo colpo è stato sparato nel campus verso un relatore ospite. La polizia sta indagando, il sospetto è in custodia": lo si riferisce a un alert della Utah Valley University (Uvu), dove è stato colpito l'attivista di destra Charlie Kirk. Il campus è in lockdown. Ho riferito di aver visto Kirk colpito vicino al collo durante una sessione di domande e risposte con gli studenti.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva invitato "tutti" a pregare per l'attivista conservatore Charlie Kirk. "Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, una grande persona da capo a piedi: che Dio lo benedica", ha scritto Trump su Truth Social. 

