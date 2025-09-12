Kirk, arrestato il killer: ecco chi è Tyler Robinson

Catturato il killer di Charlie Kirk. La sua fuga è terminata a 400 km a sud-ovest del campus in cui l'attivista conservatore è stato ucciso. Si tratterebbe di Tyler Robinson, un 22enne dello Utah. Il nome è stato diffuso dall'emittente Nbc News, che cita cinque alti funzionari delle forze dell'ordine a condizione di anonimato. Robinson avrebbe confessato l'omicidio al padre. Il giovane - riporta il New York Times - sarebbe stato preso in custodia dalle autorità alle 23 ora locale di ieri (le 6 di mattina italiane), dopo essere stato rintracciato ancora nello Utah nei pressi del Parco nazionale di Zion, a circa 400 chilometri dalla Utah Valley University.

In uno degli ultimi video diffusi dal Dipartimento della Pubblica sicurezza (Dps) dello Utah si vede il sospetto dell'omicidio di Kirk mentre corre sul tetto di un edificio scolastico e si dirige successivamente verso un'area boschiva, dove le autorità hanno poi ritrovato l'arma del delitto. Nel filmato, il sospetto appare prima nell'angolo in alto a sinistra del tetto, quindi si sposta dietro una parte sopraelevata dell'edificio e raggiunge l'angolo opposto, per poi calarsi da alcuni metri sul prato, lasciando impronte di mani, possibili tracce di dna, e di scarpa. L'Fbi aveva anche stabilito una ricompensa di 100mila dollari a chiunque fornisse informazioni utili a identificare il killer.