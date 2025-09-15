Israele, tank ammassati alle porte di Gaza City: "Pronti all'invasione"

L'Idf ha schierato centinaia di carri armati, mezzi corazzati e bulldozer lungo il confine nord di Gaza per la manovra imminente di conquista di Gaza city. Lo riferiscono fonti militari. Ynet riporta che le unità di fanteria regolari guideranno l'incursione, con il supporto delle brigate già presenti intorno alla città. La manovra "Carri di Gedeone 2" si svilupperà gradualmente. I generali prevedono almeno 3 o 4 mesi di combattimenti e ritengono che Hamas non si arrenderà. Migliaia di miliziani di Hamas restano trincerati nel centro di Gaza e nei campi di sfollati attorno ad al-Mawasi.

Intanto l'esercito israeliano ha nuovamente ordinato ai residenti dell'area portuale di Gaza City e del quartiere di Rimal di evacuare, annunciando che colpirà un palazzo alto noto come Unknown Soldier Tower. Il portavoce dell'IDF Avichay Adraee ha pubblicato un avvertimento in arabo sul suo account X, affermando che l'attacco era dovuto alla "presenza di un'infrastruttura terroristica di Hamas" all'interno o nei pressi della torre. Il messaggio ha inoltre istruito i residenti a spostarsi verso sud, nella zona umanitaria di Muwasi. In precedenza, l'IDF aveva colpito l'edificio Al-Kawthar e la Mahna Tower nel quartiere di Tel al-Hawa, uno dei quali ospita un magazzino dell'Istituto di Archeologia.