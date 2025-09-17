Libero logo
CharlieKirk
IsraeleGaza
Flotilla

Di tendenza

Flotilla, i vertici contro Greta Thunberg: "Su cosa tace"

di Andrea Carrabinomercoledì 17 settembre 2025
Flotilla, i vertici contro Greta Thunberg: "Su cosa tace"

(Ansa)

1' di lettura

"C'è un comitato direttivo che prende delle decisioni tecniche e strategiche, Greta non vuole farne parte e le ragioni le sa lei. Si trova comunque sulla Alma, che è una delle due barche principali, e continua a supportare la missione". A dirlo all'Adnkronos è Tony La Piccirella, uno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, la flotta di barche internazionali che porteranno aiuti umanitari ai civili di Gaza. La Piccirella si trova sulla barca principale della missione, la Family, la stessa da cui è scesa l'attivista Greta Thunberg prima di passare alla Alma, come ha riportato l'inviato del Manifesto Lorenzo D'Agostino.

Proprio su questo La Piccirella sembra essere critico e riferisce di avere "letto ieri l'articolo dal quale sono state estrapolate delle frasi per destabilizzare l'opinione pubblica sulla missione della Flotilla". La Piccirella nega, quindi, che Greta Thunberg "abbia abbandonato la missione perché non si parlava abbastanza di Palestina. Ma non ha abbandonato neanche per motivi di sicurezza. Il punto è che Greta non si è espressa sulle motivazioni della sua decisione e, quindi, penso che non abbia interesse a dare spazio a queste voci".

Flotilla, cosa c'è dietro le dimissioni di Greta

Povera ragazza. Non c’è pace per Greta Thunberg. Sono lontani i tempi in cui il Papa la riceveva in Vatican...

L'attivista spiega che sono stati mesi "molto complessi, dove il carico emotivo e decisionale è molto pesante ed è normale che ci siano persone che hanno deciso di andarsene e altre di aggiungersi". La Piccirella conclude dicendo che Greta "non ha abbandonato la missione. Anzi, continua a dire che la supporta e, infatti, sta ancora partecipando".

Flotilla, la rivelazione di Eyal Mizrahi: "Ecco come finirà la spedizione"

Le barche della Global Sumud Flotilla partite dalla Tunisia hanno attraversato le acque territoriali italiane di pantell...

Spifferi Flotilla, la rivelazione: "La goccia che che ha fatto traboccare il vaso: perché Greta ha mollato"

Solito schema Pisa, blitz pro-Palestina in un'aula dell'Università: interrotta lezione in Ateneo

Cambia tutto? Flotilla, la rivelazione di Eyal Mizrahi: "Ecco come finirà la spedizione"

tagflotillagreta thunberggazapalestina

Spifferi Flotilla, la rivelazione: "La goccia che che ha fatto traboccare il vaso: perché Greta ha mollato"

Solito schema Pisa, blitz pro-Palestina in un'aula dell'Università: interrotta lezione in Ateneo

Cambia tutto? Flotilla, la rivelazione di Eyal Mizrahi: "Ecco come finirà la spedizione"

ti potrebbero interessare

3072x2092

Flotilla, la rivelazione: "La goccia che che ha fatto traboccare il vaso: perché Greta ha mollato"

Ignazio Stagno
1920x1080

Pisa, blitz pro-Palestina in un'aula dell'Università: interrotta lezione in Ateneo

Redazione
1920x1080

Flotilla, la rivelazione di Eyal Mizrahi: "Ecco come finirà la spedizione"

Ignazio Stagno
1920x1080

Pietro Senaldi: "Perché Greta Thunberg è sulla Flotilla, una scomoda verità"

Redazione