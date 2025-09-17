Flotilla, la rivelazione di Eyal Mizrahi: "Ecco come finirà la spedizione"

Le barche della Global Sumud Flotilla partite dalla Tunisia hanno attraversato le acque territoriali italiane di pantelleria e si trovano adesso nel Canale di Sicilia, in acque internazionali, dove si apprestano a incontrarsi con quelle date in partenza dalla Sicilia, per ore ferme a Capo Passero. Il dato emerge dal tracker fornito dalla stessa Flotilla ed e' stato confermato dalla missione. A bordo delle imbarcazioni il clima non appare sereno. Greta Thunberg - riporta "il Manifesto", che ha a bordo il giornalista Lorenzo D'Agostino - si e' dimessa dal comitato direttivo e ha lasciato la nave Family, che ospita il comitato, e si e' trasferita sulla Alma.

E così ci si interroga su che fine possa fare la spedizione. E a dare una chiave interpretativa di ciò che potrebbe accadere è Eyal Mizrahi, presidente federazione Amici di Israele. Intervenendo a È sempre Cartabianca ha affermato: "Mi hanno riferito che le barche della Global Sumud Flotilla verranno intercettate, il cibo verrà inviato a Gaza e le barche verranno regalate ai palestinesi che vogliono scappare in Europa". Staremo a vedere cosa accadrà. Intanto però tra poco carburante a bordo e liti tra l'equipaggio il futuro della spedizione è sempre più in bilico.