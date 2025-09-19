Jet italiani cacciano i Mig russi: alta tensione nei cieli d'Europa

Non hanno comunicato con il controllo del traffico aereo estone né attivato i transponder, rendendo l'incursione particolarmente audace. Il ministro della Difesa estone, Peeter Kuutmaa , ha definito l'episodio "di una brutalità senza precedenti", mentre il ministro degli Esteri Margus Tsahkna ha convocato il chargé d'affaires russo per consegnare una nota di protesta formale. Tsahkna ha aggiunto: "Le crescenti aggressioni russe ai confini devono essere contrastate con una pressione politica ed economica più intensa".

Ancora tensione ai massimi livelli. Questa volta tocca ai vicini estoni dello Zar . In queste ore lo spazio aereo dell'Estonia, membro NATO, è stato violato da tre caccia russi MiG-31, velivoli intercettori ad alta velocità capaci di trasportare missili ipersonici Kinzhal . Secondo il governo estone gli aerei sono penetrati senza autorizzazione vicino all'isola di Vaindloo, nel Golfo di Finlandia, rimanendo per circa 12 minuti (alcune fonti parlano di 15) e dirigendosi verso la capitale Tallinn per circa 5 miglia nautiche.

Il Cremlino non ha ancora risposto ufficialmente, ma fonti russe come Pravda Estonia minimizzano, attribuendolo a un "errore di navigazione" in un contesto di tensioni post-invasione ucraina. Ad intercettare i tre jet russi che hanno invaso lo spazio aereo estone sarebbero stati F-35 italiani. A scriverlo, sul suo sito, è Politico.eu. "Secondo fonti informate sulla situazione, i velivoli MiG-31, intercettori pesanti in grado di trasportare il missile ipersonico russo Kinzhal, si sono diretti verso la capitale Tallinn. Gli aerei russi hanno sorvolato la zona per circa 12 minuti e sono stati inviati degli F-35 italiani per respingerli", scrive la testata brussellese

Questa è la quarta violazione russa in Estonia nel 2025, dopo un elicottero Mi-8 il 7 settembre, un Su-35 a maggio durante un'operazione navale contro una nave "ombra" sanzionata, e un Il-76 a giugno. Questo episodio si inserisce in un pattern di provocazioni: solo a settembre, droni russi hanno invaso lo spazio aereo polacco.