Flotilla, paranoia in barca: "Seguiti da droni di origine ignota"

"Si sono avvistati più droni, la cui origine non è stata ancora identificata, vicino alla flotta e che la seguono, un improvviso aumento dell'attività aerea ci preoccupa". È quanto ha segnalato in un messaggio postato sul suo canale Telegram la Global Sumud Flotilla, la spedizione con una quarantena di imbarcazioni di 44 Paesi, che sta raggiungendo le coste di Gaza per rompere il blocco israeliano e portare aiuti umanitari alla popolazione. L'episodio si è verificato alle 21:09 di ieri, domenica 21 settembre, ora italiana.
"Siamo molto vicini all'arrivo al nostro punto di incontro con i nostri compagni in Grecia", ha spiegato Saif, un ispano-palestinese a bordo della Global Sumur Flotilla, la missione umanitaria partita il 7 settembre da Barcellona, cui si sono unite le imbarcazioni provenienti dai porti italiani e da Capo Passero, in Sicilia, e alle quali si aggiungeranno altre sei imbarcazioni salpate dalla Grecia. "È stata una lunga notte, abbiamo cominciato verso le 8" di ieri sera "a vedere numerosi droni arrivare da varie parti. Ne abbiamo contati fra sei e otto che si sono affiancati sui due lati della Flotilla, non sappiamono se per contare le imbarcazioni o controllare il percorso", ha anche detto Saif in dichiarazioni all'emittente pubblica Tve. "Abbiamo fatto un controllo per verificare se ci sono navi militari salpate nella zona", ha aggiunto l'attivista ispano-palestinese.
Flotilla, clamoroso: Greta Thunberg resta a terra. Cosa sta succedendoÈ una missione decisamente sfortunata quella della Flotilla in direzione Gaza. Strombazzata mille volte, non proc...
"Per esperienza anche in altre spedizioni della Flotilla sappiamo che, nel momento in cui ci avviciniamo alla Grecia, questi incidenti, soprattutto notturni, per fare pressione psicologica sui partecipanti si intensificano. Fanno seguito al discorso fatto dall'inizio dal governo israeliano che non permetterà" alla spedizione di avvicinarsi alla costa di Gaza, e "applicherà le leggi antiterrorismo, arrestando gli attivisti, lasciandoli in carcere e lasciandoceli durante molto tempo".
"Ma tutto questo è nulla rispetto a quello che stanno facendo da 22 mesi contro il popolo palestinese e l'occupazione dei territori palestinesi negli ultimi 78 anni", ha segnalato Saif. Che ha insistito sul fatto che le forze israeliane "agiscono come pirati in acque internazionali, allo stesso modo dei crimini che commettono contro i palestinesi, senza conseguenze". L'attivista ha spiegato che gli equipaggi hanno avvertito del sorvolo di droni "i diversi governi" dei Paesi dei "cinque continenti" di origine dei partecipanti alla spedizione umanitaria, "perché possono mantenere l'attenzione sulla Flotilla, in acque internazionali protette dalla Convenzione di Ginevra". Riguardo a una stima dei tempi previsti per l'arrivo, Saif ha replicato. "Secondo i nostri calcoli, da oggi a 7 o 8 giorni saremo a Gaza".