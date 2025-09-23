Libero logo
Nizza, disastro aereo sfiorato per tre metri: caos in pista

di Maria Pia Petrarolimartedì 23 settembre 2025
Disastro sfiorato a Nizza, dove un aereo ha sbagliato pista di atterraggio rischiando la collisione con un velivolo in fase di decollo. I due mezzi si sono trovati uno sopra l'altro a una distanza di circa 3 metri. I fatti risalgono alla sera di domenica 21 settembre. Un Airbus A320 della compagnia Nouveleair da Tunisi aveva iniziato le procedure per atterrare sul lato sinistro della pista 4 dell'aeroporto francese. Allo stesso tempo un A320 di EasyJet era in attesa delle istruzioni per decollare. In particolare, aveva iniziato il suo rullaggio per arrivare alla pista 4, lato destro.

Ad aggravare la situazione il fatto che in quel momento a Nizza c'erano forti raffiche di vento e visibilità ridotta. L'errore che ha rischiato di provocare una tragedia è avvenuto intorno alle 23.30, quando l'aereo proveniente da Tunisi avrebbe sbagliato lato della pista, arrivando su quello destro e non su quello sinistro che invece gli era stato assegnato. Lì però si trovava già l'altro velivolo EasyJet. Nessun avvertimento sarebbe arrivato dalla torre di controllo. 

A un certo punto l'aereo in fase di atterraggio si è trovato in una posizione quasi perpendicolare rispetto all'altro. Allora i piloti, resisi conto dell'errore, hanno subito ripreso quota per atterrare nella zona designata, mentre l'EasyJet è tornato alla base ed è stato poi cancellato. Il Nouvelair invece è atterrato in sicurezza ma è rimasto fermo a Nizza per alcune ore per consentire delle ispezioni. "Verrà condotta un’indagine per determinare la causa. Ma sembra che i piloti di Nouvelair abbiano commesso un errore", ha spiegato al Corriere della Sera un portavoce dell'aeroporto di Nizza.

