Fondi Gheddafi, Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere

Il tribunale di Parigi ha dichiarato l'ex presidente Nicolas Sarkozy colpevole di associazione per delinquere nella vicenda del presunto finanziamento libico della sua campagna per le presidenziali 2007 e lo ha condannato a 5 anni di carcere. Assolto invece dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita. Ne ha dato notizia BfmTv. Per l'ex capo dello Stato la giustizia ha emesso un ordine di carcerazione che sarà "differito". Il tribunale ha inoltre imposto un'interdizione di cinque anni dai diritti civili, civili e familiari dell'ex presidente, nonché un'ineleggibilità di cinque anni alle elezioni.

La presidente del Tribunale, Nathalie Gavarino, ha spiegato che non è stato possibile stabilire se i fondi libici siano effettivamente arrivati nelle casse della campagna elettorale. Sarkozy era presente in aula insieme alla moglie Carla Bruni e ai tre figli. Alla sbarra c'erano altre 11 persone, tra cui tre ex ministri, implicate nel caso. Secondo gli esperti giudiziari, l'ex presidente è destinato - fra qualche giorno - a entrare in carcere, probabilmente quello della "Santé", a Parigi. Per lui sarebbe previsto il "braccio dei vulnerabili", la zona della prigione dove vanno per lo più i vip condannati, soprattutto i politici.

L'ex presidente, che si è sempre detto innocente, potrà comunque presentare ricorso. I pubblici ministeri invece avevano chiesto per Sarkozy una pena detentiva di sette anni. Il processo al leader, eletto nel 2007 ma sconfitto alle elezioni del 2012, è durato tre mesi. Le accuse risalgono al 2011, quando un'agenzia di stampa libica e lo stesso Gheddafi affermarono che lo Stato libico aveva segretamente versato milioni di euro nella campagna elettorale di Sarkozy.