Sarkozy, la ricetta del figlio: "Abolire semafori e segnali"

Il figlio di Nicolas Sarkozy? Un genio. Almeno stando alle sue proposte. Louis Sarkozy si presenta alle elezioni municipali di Mentone, al confine tra Francia e Italia, con una soluzione per il problema dei segnali stradali non rispettati da auto, bici e pedoni, all'origine di gravi incidenti nelle città. Quale? "Aboliamo i semafori, la segnaletica stradale e i pannelli". Insomma, per il figlio dell'ex presidente francese "quello che uccide gli automobilisti è l'assistenzialismo. Bisogna restituire al cittadino la piena responsabilità della sua guida invece di delegarla integralmente al Codice stradale".

Intervistato da Rmc, Louis Sarkozy si dice convinto che "quando non c'è un marciapiede, non c'è un semaforo, non ci sono strisce bianche disegnate sulla strada, tutti fanno più attenzione". Il concetto - afferma - "è denominato 'naked roads', 'strade nude': i cittadini si responsabilizzano, e si arriva quello che i ricercatori chiamano 'un accordo implicito' fra utenti. Diventano due, tre volte più prudenti. Quando responsabilizzate le persone, diventano naturalmente più lente, più attente...e più generose fra loro".