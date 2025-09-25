Melania Trump, lo schiaffo alla moglie di Zelensky: un grosso caso all'Onu

La first lady ucraina Olena Zelenska, secondo diverse fonti, avrebbe provato a chiedere più volte un incontro a due con la first lady americana Melania Trump ma senza riuscirci. Sarebbe stata "snobbata". Il suo desiderio di stringere amicizia con la moglie del presidente Usa Donald Trump non è stato esaudito. Dopo l'intervento di Melania a margine dell'Assemblea generale all'Onu sulle tutele digitali per i bambini, la sua omologa ucraina avrebbe aspettato a lungo di incontrarla per parlarle di un tema a lei caro, la restituzione dei bambini ucraini da parte della Russia, che ne avrebbe rapiti migliaia.

Subito dopo l'evento, però, la first lady Usa ha subito lasciato la sede dell'evento, l'hotel newyorchese Lotte, senza fermarsi a parlare con nessuno. E solo alcuni minuti dopo la Zelenska sarebbe stata vista in piedi in silenzio vicino a un ascensore.