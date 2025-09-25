Russia, mongolfiere azzurre su Mosca: cosa sta succedendo

Mongolfiere su Mosca: nei giorni scorsi sono apparsi centinaia di palloni aerostatici, oggetti volanti di colore azzurro, su diverse regioni russe mentre l'Ucraina era intenta ad attaccare con i droni. Non si sa molto a riguardo, ma potrebbe trattarsi di un'arma inedita di Kiev, come si legge sul Giornale. Nessun chiarimento è arrivato né dall'Ucraina né dalla Russia, le cui fonti si sono limitate a registrare l'accaduto. Al momento, inoltre, non ci sarebbero nemmeno delle immagini di queste mongolfiere.

Stando al sito Meduza, potrebbero essere palloni meteorologici o sfere di lattice riempite di elio. Tra l'altro in passato sia Kiev che Mosca hanno fatto ricorso ai palloni aerostatici per sovraccaricare i sistemi di difesa aerea e i radar. In questo modo i droni riescono a colpire i bersagli senza essere ostacolati. Pare che queste "armi" siano prive di motori e che si spostino trasportate dal vento. Proprio quello che sarebbe successo la notte del 22 settembre, quando le raffiche di vento sono riuscite a far spostare i palloni dall'Ucraina nord-orientale verso Tula, Ryazan e Mosca.