Volodymyr Zelensky: "Dopo la guerra, non mi ricandido". Come prova a stanare Putin

"Prima la fine della guerra, poi non mi ricandiderò più": il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha detto in un'intervista a Barak Ravid, nel programma The Axios Show. Poi ha anche promesso di chiedere al parlamento ucraino di indire elezioni qualora si raggiungesse un cessate il fuoco. Alla domanda se considererebbe concluso il suo incarico una volta finito il conflitto con la Russia, Zelensky ha risposto che sarebbe "pronto" a dimettersi. "Il mio obiettivo è porre fine alla guerra", ha affermato. Una mossa con cui il premier ucraino mira a togliere un alibi a Vladimir Putin, che ha sempre posto come condizione negoziale l'uscita di scena dello stesso Zelensky (possibilmente ancor prima del termine del conflitto).

Zelensky, inoltre, ha rivelato di aver detto a Trump, durante l'incontro di martedì, che se ci sarà un cessate il fuoco, "potremo usare questo periodo di tempo e io potrò dare questo segnale al parlamento". Secondo il leader ucraino, al termine della guerra il suo popolo potrebbe desiderare "un leader con... un nuovo mandato" per prendere le decisioni cruciali necessarie per raggiungere una pace a lungo termine. La sua elezione risale al 2019, quando ottenne un gran numero di voti. Se non fosse stato per la guerra, il suo mandato quinquennale sarebbe terminato nel maggio 2024. Per certo, l'annuncio di non volersi ricandidare verrà accolto positivamente dallo stesso Trump, con cui i rapporti sono sempre stati ondivaghi: il mezzo passo indietro di Zelensky, infatti, viene interpretato dalla Casa Bianca come un concreto passo in avanti nel tentativo di sedersi al tavolo negoziale.