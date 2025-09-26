Vladimir Putin, mani sulla Moldavia: gioco sporco alla vigilia del voto

Le ultime elezioni presidenziali, alla fine del 2024, hanno visto trionfare la filoeuropeista Maia Sandu, approdata così a un secondo mandato con il 55% delle preferenze. Dietro di lei il filorusso Alexandr Stoianoglo. A proposito delle elezioni di domenica prossima, Sandu le ha definite “le più importanti” della storia del suo paese. E ha anche detto che Putin sta spendendo “centinaia di milioni di euro” per manipolare il voto in suo favore. A Mosca, in ogni caso, non serve necessariamente che le forze filo-russe vincano. Basta che abbiano un numero sufficiente di seggi in Parlamento per bloccare le riforme dei filoeuropeisti.

Mentre la Moldavia si prepara alle elezioni per il rinnovo del Parlamento di domenica 28 settembre, la Russia di Vladimir Putin cerca di manipolare gli elettori. Tra i vari tentativi del Cremlino di orientare il voto ecco un documento dell' Svr, servizio di intelligence estera russo, citato dalla Tass, agenzia di stampa ufficiale russa. Secondo questo documento, come si legge sul Foglio, la Nato starebbe preparando una "effettiva occupazione" della Moldavia per tenerla "nel solco della politica russofoba"degli "euroburocrati di Bruxelles". Un progetto di cui non c'è traccia. In realtà, i contingenti Nato presenti in Romania servono soltanto a tenere sotto controllo la difesa dello spazio aereo dell'Alleanza Atlantica e dell’Europa.

Intanto, anche l'Europa si è avvicinata alla Moldavia. Circa un mese fa ci sono andati in visita il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier polacco Donald Tusk. E quest'ultimo in particolare ha detto: “Non può esserci un’Unione europea sicura, né una Polonia, una Francia o una Germania sicure, senza una Moldavia indipendente”. Nell'ambito dei controlli e delle perquisizioni pre-voto, solo lunedì ci sono stati 75 arresti di soggetti sospettati di creare caos e disordini.

Come sta agendo di preciso Mosca? Oltre alle solite fake news, nell'ultimo periodo si starebbe affidando anche a influencer locali sui social e, secondo Euronews, a membri della chiesa ortodossa per raggiungere i suoi obiettivi. Mentre OpenMinds ha rivelato un forte utilizzo di bot proCremlino su Telegram.