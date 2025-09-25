Nato, Mark Rutte d'accordo con Trump: "Abbattere gli aerei russi nel nostro spazio aereo"

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha espresso il suo sostegno alla posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui i paesi membri della Nato dovrebbero essere pronti, se necessario, ad abbattere droni e jet russi che entrano nel loro spazio aereo. "Se così fosse necessario. Sono totalmente d'accordo con il presidente Trump: se così fosse necessario", ha detto Rutte in un'intervista a Fox News.
Non tarda ad arrivare la replica, durissima, di Mosca. L'eventuale abbattimento di un aereo russo da parte della Nato nel suo spazio aereo scatenerebbe una "guerra", ha avvertito l'ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, in un'intervista al canale di notizie Rtl, rilanciata da Kiyv Independent. Le sue parole arrivano in un momento di crescente tensione dopo le molteplici violazioni dello spazio aereo dei paesi europei e membri della Nato nelle ultime settimane. "Sapete, ci sono molti aerei della Nato che violano lo spazio aereo russo, deliberatamente o meno, ma succede abbastanza spesso, dopodiché non vengono abbattuti", ha affermato l'ambasciatore Meshkov, senza fornire esempi.
Berlino accusa Mosca: "Jet russo sopra una nostra fregata"Un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. Lo ha riferito il ministro della ...
Il 10 settembre scorso, le difese aeree della Polonia hanno abbattuto almeno tre droni russi nel loro spazio aereo, mentre un altro velivolo senza pilota è stato registrato mentre sorvolava la Romania per quasi un'ora pochi giorni dopo. Il 19 settembre, l'Estonia ha dichiarato che tre caccia russi MiG-31 hanno violato il suo spazio aereo per 12 minuti. Meshkov ha negato le accuse, facendo eco a precedenti dichiarazioni del Cremlino. Mosca ha anche negato qualsiasi collegamento con avvistamenti sospetti di droni in Danimarca e Norvegia all'inizio di questa settimana. Mentre nelle ultime ore la Nato ha fatto sapere che "due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo danese". Una nuova pericolosa provocazione.
A margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, era stata la stessa presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ad ammettere intervistata dalla Cnn che l'abbattimento di aerei da combattimento russi che violano lo spazio aereo dei Paesi Nato è una opzione "sul tavolo": "Ogni centimetro di territorio va difeso, e questo significa che se si verifica un'intrusione nello spazio aereo, dopo gli avvertimenti, dopo essere stati ovviamente molto chiari, l'opzione di abbattere un aereo da combattimento che ha violato il nostro spazio aereo è sul tavolo".
Alaska, 4 jet russi intercettati da caccia Usa: tensione alle stelleQuattro aerei militari russi al largo dell'Alaska: ieri il Comando di difesa aerospaziale nordamericano (Norad) ha f...
Proprio riguardo ai droni su Oslo e Copenaghen, Rutte ha avuto oggi un colloquio con la premier danese Mette Frederiksen: "Gli Alleati della Nato e la Danimarca stanno lavorando insieme su come garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture critiche", ha affermato il numero uno dell'Alleanza atlantica su X. La Nato e gli Stati Uniti, ha aggiunto, "lavorano insieme ogni giorno per raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza del fianco orientale, promuovere investimenti e innovazione, fornire all'Ucraina il sostegno essenziale di cui ha bisogno". Il presidente americano Donald Trump, ha concluso Rutte, "penso sia stato molto coerente da febbraio, quando ha sbloccato la situazione, avviando i colloqui con il presidente (russo Vladimir) Putin". Rutte ha dichiarato inoltre di aspettarsi una fornitura costante di armi statunitensi all'Ucraina, finanziata dalle nazioni alleate. "Vedrete un flusso costante di armi americane in Ucraina, pagate dai loro alleati", ha detto il segretario generale.