Nato, Mark Rutte d'accordo con Trump: "Abbattere gli aerei russi nel nostro spazio aereo"

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha espresso il suo sostegno alla posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui i paesi membri della Nato dovrebbero essere pronti, se necessario, ad abbattere droni e jet russi che entrano nel loro spazio aereo. "Se così fosse necessario. Sono totalmente d'accordo con il presidente Trump: se così fosse necessario", ha detto Rutte in un'intervista a Fox News.

Non tarda ad arrivare la replica, durissima, di Mosca. L'eventuale abbattimento di un aereo russo da parte della Nato nel suo spazio aereo scatenerebbe una "guerra", ha avvertito l'ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, in un'intervista al canale di notizie Rtl, rilanciata da Kiyv Independent. Le sue parole arrivano in un momento di crescente tensione dopo le molteplici violazioni dello spazio aereo dei paesi europei e membri della Nato nelle ultime settimane. "Sapete, ci sono molti aerei della Nato che violano lo spazio aereo russo, deliberatamente o meno, ma succede abbastanza spesso, dopodiché non vengono abbattuti", ha affermato l'ambasciatore Meshkov, senza fornire esempi.