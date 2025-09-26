Melania e Donald Trump, lite in elicottero: dito puntato, alta tensione

Accesa discussione tra il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania a bordo dell'elicottero presidenziale che li ha riportati alla Casa Bianca dopo l'intervento del tycoon all'Assemblea generale dell'Onu a New York. In un video di pochi secondi ripreso dall'esterno, pubblicato dal tabloid londinese Daily Mail e già diventato virale online, li si vede a bordo del Marine One attraverso i finestrini dell'elicottero. Il presidente e sua moglie, seduti l'uno di fronte all'altro, sembrano discutere in maniera animata gesticolando.
A un certo punto Trump punta il dito contro la first lady, che replica scuotendo leggermente la testa, come se non fosse d’accordo. All'atterraggio a Washington, poi, Trump è sceso dal velivolo prima di Melania. Una volta a terra, però, davanti a fotografi e videoreporter la coppia presidenziale si è tenuta per mano.
Melania Trump, lo schiaffo alla moglie di Zelensky: un grosso caso all'OnuLa first lady ucraina Olena Zelenska, secondo diverse fonti, avrebbe provato a chiedere più volte un incontro a d...
Il caso ricorda quello del presunto schiaffo di Brigitte Macron al marito all'arrivo del loro volo ad Hanoi. Sia per questo episodio più recente che per quello passato riguardante Macron non si conoscono i motivi della discussione. Pubblicando il filmato di Trump e Melania, il Mail ha parlato di una conversazione “imbarazzante”. Nessun commento, invece, è arrivato dalla Casa Bianca.
#BREAKING: What Donald Trump and Melania's finger waving exchange was really about, according to lip readerhttps://t.co/Oqo61jdgUq #BreakingNews pic.twitter.com/tpTb2Y6SVk— Video Forensics (@Video_Forensics) September 26, 2025