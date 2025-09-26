Melania e Donald Trump, lite in elicottero: dito puntato, alta tensione

Accesa discussione tra il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania a bordo dell'elicottero presidenziale che li ha riportati alla Casa Bianca dopo l'intervento del tycoon all'Assemblea generale dell'Onu a New York. In un video di pochi secondi ripreso dall'esterno, pubblicato dal tabloid londinese Daily Mail e già diventato virale online, li si vede a bordo del Marine One attraverso i finestrini dell'elicottero. Il presidente e sua moglie, seduti l'uno di fronte all'altro, sembrano discutere in maniera animata gesticolando.

A un certo punto Trump punta il dito contro la first lady, che replica scuotendo leggermente la testa, come se non fosse d’accordo. All'atterraggio a Washington, poi, Trump è sceso dal velivolo prima di Melania. Una volta a terra, però, davanti a fotografi e videoreporter la coppia presidenziale si è tenuta per mano.