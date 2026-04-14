Libero logo
Iran
Futuro Azzurro

Hormuz, scontro militare diretto Usa-Cina? Cosa sta succedendo

di
Libero logo
martedì 14 aprile 2026
Hormuz, scontro militare diretto Usa-Cina? Cosa sta succedendo

1' di lettura

Gli elicotteri Usa, con tanto di squdre di abbordaggio dei marines, sarebbero pronti per un'eventuale operazione nello stretto di Hormuz, ma i rischi di questa mossa non sono pochi e sono tutti dietro l'angolo. Un copione di questo tipo si è già visto in Venezuela, ma in questo caso la situazione sarebbe un po' diversa: per gli ayatollah lo Stretto rappresenta un'arma a cui difficilmente rinunceranno. E in più bisognerebbe fare i conti con distanze più vaste. 

Il compito più delicato toccherebbe proprio agli elicotteri con le squadre d’abbordaggio. Elicotteri che in genere entrano in azione solo quando c’è una fregata o un cacciatorpediniere nelle vicinanze: quando arrivano in prossimità dell’obiettivo scatta la richiesta al capitano di permettere l’ispezione. Se viene autorizzata, come spiega Repubblica, i marines si calano con le funi e procedono a verificare la natura del carico, la sua provenienza o la destinazione. Se venissero accertati i rapporti con Teheran allora potrebbe scattare il sequestro.

Iran, la giornata di guerra. Hormuz, Cina minaccia Usa: "Mossa pericolosa e irresponsabile"

Prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran. Dopo il blocco navale voluto da Trump su Hormuz, Pechino sfida Wash...

Il problema nascerebbe se gli Usa dovessero incrociare petroliere cinesi o russe. Queste ultime potrebbero rifiutare il permesso di ispezione ai marines. E a quel punto la Casa Bianca come si comporterebbe? Al momento, tra l'altro, Pechino ha alcune navi schierate nel Golfo di Aden con l'obiettivo di proteggere i suoi mercantili dagli assalti dei pirati. Pare che possa contare su un caccia lancia-missili, una fregata e un rifornitore. 

Iran, prima il buio poi l'attacco alle isole: si scatena l'inferno

Che succederà quando il 21 aprile scade la tregua tra Stati Uniti e Iran, dal momento che i negoziati in Pakistan...
tag
usa
iran
stretto di hormuz

Iran, la giornata di guerra. Hormuz, Cina minaccia Usa: "Mossa pericolosa e irresponsabile"

Presidente Usa Iran, Trump: “Non si può lasciare che un Paese ricatti il mondo"

A margine di Vinitaly Giorgia Meloni, "stop al rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele"

ti potrebbero interessare

Iran, la giornata di guerra. Hormuz, Cina minaccia Usa: "Mossa pericolosa e irresponsabile"

Iran, la giornata di guerra. Hormuz, Cina minaccia Usa: "Mossa pericolosa e irresponsabile"

Flotilla, l'ultimo delirio delle toghe rosse? Si contesta il reato di tortura

Flotilla, l'ultimo delirio delle toghe rosse? Si contesta il reato di tortura

Redazione
Jd Vance contro il Papa: "Cosa dovrebbe fare il Vaticano". E Leone XVI: "Senza morale è tirannia"

Jd Vance contro il Papa: "Cosa dovrebbe fare il Vaticano". E Leone XVI: "Senza morale è tirannia"

Peter Magyar: "Giorgia Meloni è una persona fantastica"

Peter Magyar: "Giorgia Meloni è una persona fantastica"

Giovanni Longoni