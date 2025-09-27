Flotilla, il piano Idf: pronti i commandos della Shayetet 13

La Flotilla tira dritta, nemmeno le parole di Sergio Mattarella spingono i pro-Pal a più miti consigli. E così, tempo giusto qualche giorno, il confronto con Idf sarà inevitabile: l'obiettivo è forzare il blocco navale, le conseguenze potrebbero essere disastrose. Ovvio, però, che la missione per bloccare la Flotilla non può essere una normale operazione navale: è un crocevia di scelte militari e pressioni politiche, e tutti i livelli dello Stato israeliano lo sanno. Anche perché logisticamente, arginare decine di barche civili che proveranno a sfidare il blocco marino, è un problema: non tanto per l'impossibilità di fermarli, anzi, ma piuttosto per la possibilità che si verifichino gravi incidenti. Il tutto in un contesto internazionale in cui tutti gli occhi sono lì, sulla Flotilla.

Lo Stato maggiore israeliano e il premier sono informati dei pericoli — sia sul piano operativo sia su quello diplomatico —, ma secondo quanto trapela la linea impartita da Benjamin Netanyhau è netta: impedire che la Flotilla Sumud raggiunga le coste di Gaza. Per giorni le autorità hanno seguito i movimenti della spedizione, monitorando dall’alto e predisponendo uno schema di intervento studiato in dettaglio.