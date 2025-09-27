Carla Bruni? Meno male che c'è lei...

Vale per chiunque stia accanto a una persona potente: di lui/di lei diranno che è per interesse o per soldi, l’amore è roba da adolescenti, mica per chi ha contezza che si muore. E vale a maggior ragione per lei, Carla Bruni, una vita calcata su un toboga di sfilate e passerelle e palchi e storie malandate, Eric Clapton prima e Mike Jagger poi, separazioni provocate e scandali da copertina. Agli inizi del terzo millennio, Bruni aveva una relazione con Jean-Paul Enthoven, giornalista ed editore, ma finì con il frequentare di più il figlio, il filosofo Raphaël Enthoven, già sposato con la scrittrice Justine Lévy, figlia di Bernard-Henri Lévy, filosofo pure lui.

Con Raphaël nel 2001 ebbe il suo primogenito, Aurelién Enthoven. Un intreccio gossipparo fece chiocciare tutta la gauche francese. Vale per chiunque stia accanto a una persona potente, a maggior ragione per lei, Carla Bruni, di cui hanno sempre scritto che sarebbe stata destinata a lasciarlo, Nicolas Sarkozy, perché la monogamia la «annoia», ha detto, e perché fuori dall’Eliseo, a carriera (di lui) finita, chi glielo faceva fare di tenersi quell’arnese, così basso per giunta, già cannoneggiato dai processi e dalle accuse di corruzione.

Vale per chiunque stia accanto a una persona potente, a maggior ragione per lei, Carla Bruni, e a maggior ragione perché il potente era lui, Nicolas Sarkozy, lo showman della politica di cui persino gli amici si facevano sfuggire che si sarebbe annoiato a morte assieme a un’ex top model bohémien con una chitarra non capiva un accidenti di politica. Nient’altro che un’avventura, insomma, dopo il matrimonio ventennale con Cécilia Attias. Vale per chiunque stia accanto a una persona potente, a maggior ragione per lei, Carla Bruni, e a maggior ragione perché il potente è lui, Nicolas Sarkozy, e a maggior ragione adesso che l’ex presidente “bling-bling” – per quella leadership attraversata da un brividore dorato che strillava lusso – rischia di finire in carcere i prossimi cinque anni.

Vale per chiunque, insomma, ed è pure lecito in quest’epoca malata di presentismo, ma non per questi due. Nella fossa delle Marianne finiscono insieme, lui che davanti ai giornalisti dice «mi batterò fino all’ultimo respiro per dimostrare la mia innocenza», lei, alla sua destra, che con imperiale disprezzo sorride, lascia finire il punto stampa e poi afferra la spugna rossa antivento del microfono di Mediapart (la testata che fece scoppiare il caso del presunto finanziamento libico alla campagna presidenziale del 2007) e la lascia cadere a terra. Subito dopo, giusto per precisare da che parte sta, l’ex Première dame ha pubblicato sui social una foto in cui si tengono per mano e la didascalia: «L’amore (dopo 10 annidi indagini, 48 di custodia cautelare, 60 ore di interrogatori, 4 mesi davanti al tribunale, ndr) è la risposta». Nel gorgo giudiziario è stata risucchiata anche Bruni, interrogata come testimone in un filone dell’inchiesta nato dal voltafaccia del faccendiere libanese Ziad Takieddine, morto pochi giorni fa, che dopo aver accusato l’ex capo dello Stato ritrattò in un’intervista televisiva.

