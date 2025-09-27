Droni russi, Zelensky: "L'Italia può essere la prossima"

Libero logo
di Maria Pia Petrarolisabato 27 settembre 2025
(LaPresse
 )

2' di lettura

"Per quanto riguarda gli attacchi della Russia contro i paesi europei: la Russia sta testando la propria capacità di difendersi e sta cercando di influenzare la società, così la gente inizia a chiedersi: 'Se non possiamo proteggerci, perché dovremmo continuare a sostenere l'Ucraina?'": il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha scritto in un post su X, aggiungendo che "questo mira a ridurre gli aiuti all'Ucraina, soprattutto in vista dell'inverno". Si tratterebbe, dunque, di una strategia studiata a a tavolino. 

"Novantadue droni erano diretti verso la Polonia - ha proseguito Zelensky -. Li abbiamo intercettati sul territorio ucraino, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo. Tuttavia, vediamo la direzione, per così dire la coreografia di questo volo. L'Italia potrebbe essere la prossima. Vedete Norvegia, Danimarca. Ci sono segnali dalla Svezia. Ci sono rumeni, polacchi, i paesi baltici. Putin sta testando ciò che hanno gli europei". Un vero e proprio allarme quello lanciato dal leader ucraino. 

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, però, ha voluto tranquillizzare tutti: "Mi auguro che questo non accada. Non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale. Non credo neanche che l'Italia sia un obiettivo militare, comunque la nostra difesa aerea è sempre in grado di verificare ciò che accade, di abbattere droni che possano avere intenzioni minacciose, come la Nato è in grado di farlo. Io credo che Putin stia testando le reazioni dell'occidente, ma l'occidente ha sempre dimostrato di saper reagire", ha detto a 4 di Sera Weekend su Rete 4.

Zelensky, infine, ha aggiunto che "alcuni paesi potrebbero preoccuparsi di trasferire i sistemi di difesa aerea all'Ucraina e decidere di tenerli in patria. Ma non funziona così. Non si possono usare sistemi come il Patriot per abbattere ogni drone: semplicemente non ci sono così tanti intercettori al mondo". Secondo lui, "ciò di cui abbiamo bisogno è invece la conoscenza: la competenza delle nostre squadre antincendio mobili, dei nostri operatori di droni, della leadership delle nostre forze aeree e dei comandanti delle nostre unità di difesa aerea".

