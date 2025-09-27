Droni russi, Zelensky: "L'Italia può essere la prossima"

"Per quanto riguarda gli attacchi della Russia contro i paesi europei: la Russia sta testando la propria capacità di difendersi e sta cercando di influenzare la società, così la gente inizia a chiedersi: 'Se non possiamo proteggerci, perché dovremmo continuare a sostenere l'Ucraina?'": il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha scritto in un post su X, aggiungendo che "questo mira a ridurre gli aiuti all'Ucraina, soprattutto in vista dell'inverno". Si tratterebbe, dunque, di una strategia studiata a a tavolino.

"Novantadue droni erano diretti verso la Polonia - ha proseguito Zelensky -. Li abbiamo intercettati sul territorio ucraino, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo. Tuttavia, vediamo la direzione, per così dire la coreografia di questo volo. L'Italia potrebbe essere la prossima. Vedete Norvegia, Danimarca. Ci sono segnali dalla Svezia. Ci sono rumeni, polacchi, i paesi baltici. Putin sta testando ciò che hanno gli europei". Un vero e proprio allarme quello lanciato dal leader ucraino.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, però, ha voluto tranquillizzare tutti: "Mi auguro che questo non accada. Non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale. Non credo neanche che l'Italia sia un obiettivo militare, comunque la nostra difesa aerea è sempre in grado di verificare ciò che accade, di abbattere droni che possano avere intenzioni minacciose, come la Nato è in grado di farlo. Io credo che Putin stia testando le reazioni dell'occidente, ma l'occidente ha sempre dimostrato di saper reagire", ha detto a 4 di Sera Weekend su Rete 4.